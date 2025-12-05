Suscribirse

Confidenciales

Gustavo Bolívar se va de frente contra Paloma Valencia por comentario a Iván Cepeda: “Ser bastante despreciable”

El exdirector del DPS no dudó en salir a cuestionar a la congresista del Centro Democrático.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
5 de diciembre de 2025, 5:04 p. m.
Paloma Valencia, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda.
Paloma Valencia, Gustavo Bolívar e Iván Cepeda. | Foto: Semana

Gustavo Bolívar salió en defensa de Iván Cepeda tras la acalorada discusión que el precandidato del Pacto Histórico tuvo con la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Durante un debate de control política, la congresista generó una gran polémica después de que, entre otras cosas, le dijera a Cepeda: “No me vaya a mandar a matar. No me vaya a mandar a matar, senador”.

Por ello, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) no dudó en responder y publicó un video en el que hace una férrea defensa del precandidato del Pacto Histórico.

Eso ya convierte a Paloma Valencia en un ser bastante despreciable”, dijo de manera tajante.

Bolívar sostuvo que esto se les puede decir a personas que ya está más que probado que estuvieron detrás de homicidios. Incluso, lanzó un pullazo y recordó la condena en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe.

“Eso se le puede decir a cualquier guerrillero o a una persona armada, pero a Iván Cepeda, que ha sido un apóstol de la paz, un tipo que ha tenido una vida intachable de defensa de los derechos humanos y de las víctimas, me parece que eso ya es la tapa”, comentó.

Bolívar se mostró a favor de la respuesta del senador sobre una supuesta desesperación. “Lo demuestran con estos improperios, que incluso rayan en lo penal”, señaló.

“Están desesperados porque, como lo dijo Cepeda con un muy buen humor y sentido del sarcasmo, ni sumadas todas las candidatas del Centro Democrático alcanzan el margen de error en la encuesta”, añadió.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Robbie Williams y Nicole Scherzinger interpretan en un sentido show el himno del Mundial 2026 en la ceremonia de sorteo de la Fifa

2. Este es el galardón por La Paz que recibió Donald Trump en pleno sorteo de la FIFA

3. Centro Democrático revela su lista al Senado: Álvaro Uribe regresa a la contienda electoral

4. Así fue el arresto de varios colombianos por fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero

5. Gobierno Petro y Clan del Golfo acordaron crear zonas de ubicación temporal en Córdoba, Chocó y Antioquia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo BolívarPaloma ValenciaIván Cepeda

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.