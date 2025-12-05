Gustavo Bolívar se va de frente contra Paloma Valencia por comentario a Iván Cepeda: “Ser bastante despreciable”

Gustavo Bolívar salió en defensa de Iván Cepeda tras la acalorada discusión que el precandidato del Pacto Histórico tuvo con la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

Durante un debate de control política, la congresista generó una gran polémica después de que, entre otras cosas, le dijera a Cepeda: “No me vaya a mandar a matar. No me vaya a mandar a matar, senador”.

Por ello, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS) no dudó en responder y publicó un video en el que hace una férrea defensa del precandidato del Pacto Histórico.

“Eso ya convierte a Paloma Valencia en un ser bastante despreciable”, dijo de manera tajante.

Bolívar sostuvo que esto se les puede decir a personas que ya está más que probado que estuvieron detrás de homicidios. Incluso, lanzó un pullazo y recordó la condena en contra de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe.

“Eso se le puede decir a cualquier guerrillero o a una persona armada, pero a Iván Cepeda, que ha sido un apóstol de la paz, un tipo que ha tenido una vida intachable de defensa de los derechos humanos y de las víctimas, me parece que eso ya es la tapa”, comentó.

Bolívar se mostró a favor de la respuesta del senador sobre una supuesta desesperación. “Lo demuestran con estos improperios, que incluso rayan en lo penal”, señaló.

“Están desesperados porque, como lo dijo Cepeda con un muy buen humor y sentido del sarcasmo, ni sumadas todas las candidatas del Centro Democrático alcanzan el margen de error en la encuesta”, añadió.