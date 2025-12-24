CONFIDENCIALES

Gustavo Petro dice que él ha logrado “un mejor sistema de salud”

El presidente aseguró que son las EPS y los gremios los que buscan desacreditar los logros de su gobierno en ese frente.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
24 de diciembre de 2025, 3:14 p. m.
El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá en su alocución televisada.
El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá en su alocución televisada. Foto: Joel González - Presidencia de Colombia

En la alocución presidencial que hizo previa a la Navidad, el presidente Gustavo Petro hizo una declaración sorprendente. Mientras este año, las EPS y los usuarios del sistema de salud han reportado demoras, dificultades, falta de pagos, el primer mandatario insiste en que todo está más que bien.

“Aquí tenemos estos éxitos que muestran que el sistema de salud que tenemos hoy, contrario a lo que dice la prensa y los dueños de Acemi, que son los dueños de las EPS, aquí yo tengo que decirles la verdad”, comenzó diciendo el presidente.

El pedido de Petro a la Corte Constitucional a propósito de Navidad: “Jesús, se conmemora su nacimiento, peleó por la vida”

“Lo que ha hecho este gobierno es tener un mejor sistema de salud, aún sin que se aprobara la reforma”, agregó. Petro se despachó contra los congresistas y aseguró que son un grupo de personas que enseña dice “cristianismo y está con la muerte”.

“Cuando Jesús, que se conmemora su nacimiento este día, peleó fue por la vida, por eso lo mataron”, agregó.

Confidenciales

Martín Santos llama “Grinch” al Gobierno Petro: esta es su molestia

Confidenciales

“Qué máquina de decir mentiras”: le dicen al presidente Gustavo Petro tras polémica alocución

Confidenciales

Álvaro Uribe anuncia tutela contra la emergencia económica del Gobierno Petro: “Nuevo abuso”

Confidenciales

La camioneta que compró el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, mientras el Gobierno Petro habla de emergencia económica

Confidenciales

Petro dijo que se vive mejor en Colombia que en Estados Unidos: “Nosotros no somos xenófobos como en otros lugares del mundo”

Confidenciales

Bancada del Centro Democrático respalda decisión de Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia

Confidenciales

CNE declara improcedente demanda interpuesta por el partido liberal contra el Nuevo Liberalismo

Nación

El duro reclamo de Erasmo Zuleta al Gobierno Petro por zonas de concentración del Clan del Golfo en Córdoba: “Esto no es tierra de nadie”

Política

Iván Duque calificó de “golpe institucional” la declaratoria de emergencia económica: “No a la expropiación disfrazada”

Política

Beneficiarios de Colfuturo reaccionan a fin de financiación por parte del Gobierno Petro: “Destruyen todo lo que tocan”

El primer mandatario presentó algunas cifras de salud en materia por ejemplo de mortalidad infantil y aseguró que son las mejores de la historia de Colombia.

Mas de Confidenciales

El presidente, Gustavo Petro, el 23 de diciembre de 2025, en Bogotá

Gustavo Petro dice que él ha logrado “un mejor sistema de salud”

Esteban y Martín Santos

Martín Santos llama “Grinch” al Gobierno Petro: esta es su molestia

Alocución presidencial de Gustavo Petro.

“Qué máquina de decir mentiras”: le dicen al presidente Gustavo Petro tras polémica alocución

.

Álvaro Uribe anuncia tutela contra la emergencia económica del Gobierno Petro: “Nuevo abuso”

.

La camioneta que compró el presidente de Colpensiones, Jaime Dussan, mientras el Gobierno Petro habla de emergencia económica

Gustavo Petro y Donald Trump

Petro dijo que se vive mejor en Colombia que en Estados Unidos: “Nosotros no somos xenófobos como en otros lugares del mundo”

Paloma Valencia.

Bancada del Centro Democrático respalda decisión de Paloma Valencia de unirse a la Gran Consulta por Colombia

Hasta el cierre de esta edición, el presidente de Ecopetrol no se había notificado de la sanción del CNE por su labor como gerente de la campaña Petro Presidente en 2022.

CNE declara improcedente demanda interpuesta por el partido liberal contra el Nuevo Liberalismo

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria

“Emergencia económica revive por la puerta de atrás la reforma tributaria que fue derrotada en democracia”

Enrique Cabrales, congresista del Centro Democrático

Enrique Cabrales propone debate de control político contra minHacienda por decreto de emergencia económica

Noticias Destacadas