Gustavo Petro dice que él ha logrado “un mejor sistema de salud”

En la alocución presidencial que hizo previa a la Navidad, el presidente Gustavo Petro hizo una declaración sorprendente. Mientras este año, las EPS y los usuarios del sistema de salud han reportado demoras, dificultades, falta de pagos, el primer mandatario insiste en que todo está más que bien.
“Aquí tenemos estos éxitos que muestran que el sistema de salud que tenemos hoy, contrario a lo que dice la prensa y los dueños de Acemi, que son los dueños de las EPS, aquí yo tengo que decirles la verdad”, comenzó diciendo el presidente.
“Lo que ha hecho este gobierno es tener un mejor sistema de salud, aún sin que se aprobara la reforma”, agregó. Petro se despachó contra los congresistas y aseguró que son un grupo de personas que enseña dice “cristianismo y está con la muerte”.
“Cuando Jesús, que se conmemora su nacimiento este día, peleó fue por la vida, por eso lo mataron”, agregó.
El primer mandatario presentó algunas cifras de salud en materia por ejemplo de mortalidad infantil y aseguró que son las mejores de la historia de Colombia.