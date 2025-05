Gustavo Petro insiste en que se irá el 7 de agosto de 2026 e hizo una ‘chancita’: “Me sacrifico”

“Después de la consulta [Popular] y pasado ya, la gente determinará si vota o no vota. Y pasado el 7 de agosto del año entrante, yo me iré “, dijo el presidente Petro.

“Si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas sogas a ver qué pasa. Me sacrifico (Risas). No mentiras, mentiras”, manifestó el jefe de Estado.