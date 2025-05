Luego de una jornada de movilizaciones que convocó el propio Gobierno nacional para este jueves primero de mayo con el fin de defender la consulta popular, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio un discurso en la Plaza de Bolívar en medio del Día Internacional del Trabajo.

El mandatario colombiano realizó una férrea defensa a la consulta popular, iniciativa con la que pretende que la ciudadanía salga a las urnas y defina el futuro de la reforma laboral.

En su intervención, dijo el jefe de Estado: “No entiendo por qué allá donde trabajé veinte años, el Congreso de Colombia, hoy está rodeado de negro. ¿Qué es eso?, ¿qué significa?, ¿a quién se le ocurrió la idea de colocar toda la fachada del Congreso y rodearse, como si no existiera en Colombia? Como si esa institución no fuese constituida por el voto popular, como diciendo, les damos la espalda, no los oímos”.

“Queremos quedarnos allá guardados, escondidos, quizá con miedo, detrás de esa gran falda negra que le han puesto como si fuera una mortaja negra. No encuentro la razón. Me gustaría que aquí alguien que está al frente mío, porque la vi levantar esta bandera, por ahí estaba, allá atrás, y me está poniendo cuidado...”, dijo el mandatario colombiano.

Además, expresó: “¿Qué significa la bandera? Esa bandera la hizo Simón Bolívar. La levantó en su caballo y todos sus llaneros y combatientes llevaban cabalgando la bandera por los llanos de Colombia y Venezuela".

Petro también subió el tono a la confrontación que tiene con el Congreso de la República y lanzó varias críticas contra el Senado, corporación que debe estudiar la solicitud de la consulta popular tras el hundimiento de la reforma laboral.

El mandatario aseguró que el mecanismo de participación ciudadana es “solicitado por el pueblo” y que, por esa razón, se debe aprobar la solicitud que se está haciendo este 1 de mayo.

Desde la Plaza de Bolívar, Petro dijo que se usará la democracia y que el senador que vote en contra de la consulta popular será expuesto ante todo el país.

“Cada nombre propio votando en contra de los derechos del pueblo debe ser mostrado y desnudado ante su propio pueblo. Vamos a ver si, desarrollado este movimiento popular, ellos van a seguir en el Congreso de la República. No van a seguir”, dijo.

Además, indicó que si la consulta popular no se aprueba, los ciudadanos revocarán al Congreso de la República.

“Si creen que a medianoche votarán para decir ‘no’ a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y los revoca. El pueblo se levanta y los revoca, y no crean que es como ellos piensan; ellos creen que vamos a entrar y llegaremos a sacarlos a la fuerza, no es así. Somos respetuosos de la dignidad humana, pero no somos pendejos”, reiteró.