Gustavo Petro le pide a María Fernanda Cabal: “Lea inglés, al menos, ahora hay buenos traductores, yo los uso”. ¿Por qué?

El presidente respondió a una publicación de la senadora sobre los aviones comprados por su gobierno.

Redacción Semana
28 de noviembre de 2025, 2:21 p. m.
Gustavo Petro, María Fernanda Cabal
Gustavo Petro y María Fernanda Cabal. | Foto: SEMANA

María Fernanda Cabal escribió el viernes en la madrugada un duro trino sobre Gustavo Petro. “Petro, una vez más miente, sin pudor. Aquí está el documento oficial del Gobierno de EE. UU. que usted pretende desconocer: la oferta era por aviones F-16 Block 70 de nueva producción, no de segunda mano. Además, eran más económicos que los Gripen. ¿Por qué oculta la verdad? Aquí lo que tenemos es otro escándalo en billones de pesos”, escribió en X.

El primer mandatario le contestó: “Si traduce al español lo que acaba de publicar, dice lo contrario de lo que usted dice. Los datos del documento no sirven para establecer una negociación, solo son datos iniciales para promocionar productos. Pues el dato final depende es de una negociación entre las partes que nunca se estableció porque el Gobierno de EE. UU. nos dijo, a través de su embajada, que solo había en el mercado F-16 de segunda mano”.

Y la increpó así: “¡Ay, senadora! Lea inglés, al menos, ahora hay buenos traductores, yo los uso”.

El presidente aprovechó para echarle un recurrente vainazo: “A mí me gusta más que estás personas hubieran decidido negociar, y eso le hace decirles a sus aliados en la extrema derecha de la Florida que soy aliado de ellos para que engañen a Trump, pero si quieren ganar una guerra, debe tener al lado el pueblo y armas de verdad. Yo he dotado al ejército de ambas cosas: armas de verdad y el apoyo del pueblo”.

