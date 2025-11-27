Suscribirse

María Fernanda Cabal confesó en vivo qué es lo que más le indigna del presidente Petro: “Eso avergüenza”

La senadora no ocultó su malestar por una cuestión relacionada con el jefe de Estado.

Redacción Debate
27 de noviembre de 2025, 5:54 p. m.
La congresista arremetió duramente en contra del presidente.
María Fernanda Cabal y Gustavo Petro. | Foto: Semana / Getty Images

María Fernanda Cabal habló en El Debate de SEMANA acerca del libro que lanzará sobre su vida y de la realidad política que vive el país, además de lo que serán las próximas elecciones del 2026.

María Fernanda CABAL lanza libro que dará de qué hablar. Aquí los detalles | El Debate

Entre otras cosas, la senadora del Centro Democrático confesó, en vivo, qué es lo que más le indigna del presidente Gustavo Petro, contra quien ha arremetido en repetidas oportunidades convirtiéndose en una de las cabezas más visibles de la oposición.

Me indigna el cinismo, que nos crea tontos, la burla, que nombre personas que no tienen mérito”, comentó.

Semana El Debate, entrevista de Yesid Lancheros, director de Semana, a la precandidata presidencial María Fernanda Cabal.
María Fernanda Cabal, precandidata presidencial. | Foto: Samantha Chavéz

Cabal mencionó que la mayoría de personas han tenido que luchar y pasar por pruebas para crecer a nivel profesional, por lo que cuestionó con dureza que quienes no tienen preparación lleguen a cargos importantes. “¿Por qué tienen que premiar al vago, al incompetente?”, se preguntó.

Contexto: María Fernanda Cabal propone volver a las fumigaciones con glifosato para combatir los cultivos de coca

Eso avergüenza a una sociedad y a mí me da mucha rabia que escoja en cargos a personajes que no tienen ninguna ascendencia, mérito o ejemplo para la sociedad”, añadió.

En ese sentido, remarcó que el Gobierno hoy en día perdió a los expertos o especialistas en ciertos temas, lo que ha traído fuertes problemas. “Perdió a la persona que no tiene que hacer política porque cuenta con las cifras y la experiencia”, dijo.

&quot;A Verónica Alcocer LA CONSIDERO porque es difícil esconderse&quot;: María F. Cabal | El Debate

Por ello, destacó que es obligatorio recuperar este aspecto para, según ella, lograr tener un Estado competente. “Se necesita de los mejores, que dé orgullo tener un gabinete de excelencia”, apuntó.

Por otra parte, dejó en claro que si llega a ganar las elecciones y estar en la Presidencia desde el 2026, una de las primeras cosas que hará será eliminar la llamada paz total y dar fin a las mesas de diálogos con los grupos armados.

María Fernanda Cabal
María Fernanda Cabal | Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ

Cabal sostuvo que este mecanismo es utilizado por los delincuentes para “tomarle el pelo al Gobierno” y poder también, de acuerdo con ella, tener “cómplices” que les ayuden dentro del Ejecutivo.

El diálogo tiene que ser con el fiscal y con el juez. La paz no se negocia, la paz se impone. Y cuando usted usa la Constitución y la ley, usted está liberando regiones”, manifestó.

Contexto: La millonada que habría gastado el presidente Petro en su último viaje a Nueva York y que fue denunciada por María Fernanda Cabal

Sin embargo, aclaró que no solo puede ser “garrote” en contra de los bandidos, sino que al tiempo esto debe ir acompañado por ayudas hacia la comunidad, que sirvan para solucionarles sus problemas.

Por lo mismo, sostuvo que si llega a ser la nueva inquilina de la Casa de Nariño, se encargará de restaurar, sanar y curar los aspectos negativos que ha generado el actual Ejecutivo de Gustavo Petro.

&quot;La paz no se negocia, SE IMPONE&quot;: María Fernanda Cabal | El Debate

Tengo el conocimiento y tengo el deseo de servirle a un país que se merece vivir mejor”, comentó.

Además, la precandidata aprovechó para hablar del tema de Venezuela y de Nicolás Maduro, reafirmando que está de acuerdo con que Estados Unidos ingrese y capture al señalado dictador.

&quot;Cuando mis hijos me vieron LLORAR&quot;: María Fernanda Cabal | El Debate

América Latina va a vivir sus mejores tiempos cuando saque a Nicolás Maduro. (...) Yo creo que él cae, los tiempos de los tiranos están ya a su límite”, complementó.

