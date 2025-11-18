Suscribirse

La millonada que habría gastado el presidente Petro en su último viaje a Nueva York y que fue denunciada por María Fernanda Cabal

La precandidata presidencial publicó los gastos del presidente durante el viaje en el que habría pedido, en plaza pública, a los soldados estadounidenses que desobedecieran.

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 1:13 a. m.
María Fernanda Cabal y Gustavo Petro.
María Fernanda Cabal y Gustavo Petro. | Foto: Semana.

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal abrió un nuevo capítulo de cuestionamientos contra el presidente Gustavo Petro al revelar los gastos oficiales de su viaje a Nueva York entre el 21 y el 27 de septiembre.

La denuncia, difundida a través de sus redes sociales, donde usó el hashtag #LosViajesDePetro, y en un comunicado oficial emitido por su oficina de prensa, señala que el mandatario gastó USD 176.497, equivalentes a un monto cercano a los 657 millones de pesos, en esa visita oficial.

“Todo a cuenta de los colombianos que tenemos que soportar a un personaje que no suma nada y vive de delirio en delirio internacional”, escribió Cabal en uno de sus trinos.

Los registros del Grupo de Comisiones y Viáticos detallan que el alojamiento de Petro costó USD 14.075, la alimentación USD 1.366 y el transporte USD 161.056, montos que completan los más de 176.000 dólares cargados al erario.

Para la senadora, estos números confirman lo que califica como un patrón de “gastos excesivos” en las giras internacionales del presidente, en contravía del discurso gubernamental sobre la escasez de recursos para sectores clave y de supuesta política de austeridad del gobierno.

Cabal también comparó el valor del viaje del mandatario con los gastos de los ministros que lo acompañaron. Según publicó en un segundo trino, los funcionarios sumaron $95.803.255, discriminados así: el ministro de Energía gastó $9.633.814; el ministro de Justicia, $10.898.864; la ministra de Ambiente, $9.607.752; la canciller, $18.483.843; y el ministro de Igualdad, $47.178.982.

Para la precandidata estas cifras revelan una “comitiva sobredimensionada y costosa” para un viaje cuya relevancia, afirma, no justifica la magnitud de los recursos empleados.

Pero el cuestionamiento no se detiene en lo económico. En otra de sus publicaciones en redes sociales, Cabal sostuvo que el viaje dejó a Colombia “en ridículo internacional” debido al llamado que, según ella, hizo Petro a la “insubordinación” de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante su intervención en territorio norteamericano.

El presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal chocaron en redes sociales.
El presidente Gustavo Petro y la senadora María Fernanda Cabal chocaron en redes sociales. | Foto: Presidencia/Semana

“Aquí plata no hay para salud, seguridad, educación o vivienda; pero sí para Petro, sus ministros y familia en el exterior”, remató la senadora.

Cabal concluyó que estos gastos reflejan “la desconexión de un presidente que vive entre giras y discursos incendiarios mientras el país espera soluciones”.

María Fernanda CabalGustavo PetroEstados Unidos

