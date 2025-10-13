Suscribirse

Confidenciales

Gustavo Petro y Juan Carlos Pinzón intercambian mensajes luego del cese al fuego en Oriente Medio: “No sé si Colombia quiera un Netanyahu”

Mientras que el exministro de Defensa destacó la gestión de Trump y el primer ministro israelí, Petro la criticó.

Redacción Semana
13 de octubre de 2025, 4:25 p. m.
Presidente Gustavo Petro y Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa.
El presidente Gustavo Petro le contestó al precandidato presidencial. | Foto: Fotos: SEMANA

El presidente Gustavo Petro le contestó un mensaje en X al precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón, luego de que el exministro de Defensa destacara la labor conjunta entre Donald Trump y Benjamín Netanyahu para poner fin en el conflicto en Oriente Medio.

“Paz a través de la fuerza. Trump y Netanyahu, a quienes conozco, han demostrado que la defensa de los pueblos, los valores, la democracia, y la libertad se deben hacer con toda la fuerza, determinación, y amor. Solo así la paz se convierte en un hecho posible”, aseguró Pinzón.

El exministro de Defensa dijo que en un eventual gobierno suyo recuperaría el estatus internacional del país y tendría “una relación estratégica con las naciones democráticas en el mundo”. “Felicitaciones a Estados Unidos e Israel”, destacó Pinzón.

Por su parte, Petro le contestó que el país no quisiera elegir a un Netanyahu para Colombia y dijo que supuestamente ya había tenido varios. “No sé si Colombia quiera un Netanyahu de presidente. Creo que ya han tenido varios y ha dejado 700.000 colombianos asesinados. El pueblo es libre de escoger su destino. El presidente garantizará las elecciones”, señaló.

