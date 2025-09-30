Suscribirse

POLÍTICA

“Hay formas de decir las cosas”: Sergio Fajardo reflexionó sobre cuestionamientos de Petro a Trump que lo llevaron a quedarse sin visa

El matemático paisa dijo que Petro es el modelo de presidente que no debe ser.

Redacción Semana
30 de septiembre de 2025, 5:53 p. m.
Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Donald Trump.
Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Donald Trump. | Foto: FOTO1: Getty Images/FOTO2: SEMANA/FOTO3: Getty Images.

El precandidato presidencial Sergio Fajardo reflexionó sobre los recientes ataques del presidente Gustavo Petro contra su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que dejaron a Colombia descertificada en su lucha contra las drogas y al líder del Pacto Histórico sin visa para pisar el territorio norteamericano.

“La actuación del presidente Petro es muy buena para explicar lo que no debe hacer un presidente. Un presidente no debe vivir en función de su interés particular, de su leyenda, de su imagen, de construir un relato alrededor de sus sueños, sin importarle lo que representa el país”, afirmó el matemático antioqueño desde Madrid, donde adelanta una gira académica y política.

Dijo que un mandatario necesita seriedad, prudencia, rigor y preparación al conducir las relaciones internacionales.

“Hay muchas formas de decir las cosas, hay muchas formas de protestar y es legítimo que se proteste, pero hay que saber respetar, hay que saber entender la dignidad de Colombia y la dignidad no pasa por salir a decir cualquier cosa en una esquina, sino saber decirla con elegancia, con inteligencia, como somos nosotros las personas de Colombia, y ese es un gran reto político”, culminó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “No salen de Colombia”: Petro lanzó advertencia que agudiza la tensión diplomática con Trump. Esta es la declaración

2. Embajador muere misteriosamente tras caer de un piso 22 en un hotel de Francia

3. Sacan inesperadas fotos de Néstor Lorenzo; asombro en pleno debut de la Selección Colombia Sub-20

4. Trump lanza “TrumpRx”: el plan que promete cambiar la forma en que los estadounidenses compran medicinas

5. Real Madrid por Champions en Kazajistán: ¿dónde queda ese país y por qué puede estar en un torneo Uefa?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroPacto históricoSergio FajardoDonald Trump

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.