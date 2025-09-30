“Hay formas de decir las cosas”: Sergio Fajardo reflexionó sobre cuestionamientos de Petro a Trump que lo llevaron a quedarse sin visa

El precandidato presidencial Sergio Fajardo reflexionó sobre los recientes ataques del presidente Gustavo Petro contra su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, que dejaron a Colombia descertificada en su lucha contra las drogas y al líder del Pacto Histórico sin visa para pisar el territorio norteamericano.

“La actuación del presidente Petro es muy buena para explicar lo que no debe hacer un presidente. Un presidente no debe vivir en función de su interés particular, de su leyenda, de su imagen, de construir un relato alrededor de sus sueños, sin importarle lo que representa el país”, afirmó el matemático antioqueño desde Madrid, donde adelanta una gira académica y política.

Dijo que un mandatario necesita seriedad, prudencia, rigor y preparación al conducir las relaciones internacionales.