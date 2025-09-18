El precandidato presidencial Sergio Fajardo se molestó luego de que un periodista le preguntara quién financiaba a su asesor catalán Antoni Gutiérrez-Rubí y de dónde sale el dinero.

“Nosotros recibimos unos recursos que nos aportan unos aportantes privados, que pueden aportar a una corporación que nosotros tenemos, y ahorramos y tenemos unos pequeños recursos que hemos ido ahorrando, donde pongo parte de mi sueldo y lo estamos pagando con el ahorro”, contestó Fajardo mientras iba subiendo el tono.

Posteriormente, Fajardo negó que el asesor esté costando 100.000 dólares, como lo denunció La Silla Vacía. “Cuando salen y dicen una cifra de esa naturaleza, porque dicen que eso es lo que cobra, y lo asumen como verdad, están incurriendo en una gran falla y en un ataque innecesario e incorrecto”, dijo el precandidato presidencial.

Fajardo se molestó porque a los demás candidatos no les pregunten lo mismo. | Foto: guillermo torres-semana

Fajardo reiteró que ese nunca ha sido el monto que se le ha pagado al asesor; sin embargo, no quiso aclarar la cifra.

El exgobernador de Antioquia se molestó ante la insistencia del periodista, por lo que respondió que él no tenía que mostrar todas sus cuentas y las de su equipo.

“Yo no tengo que salir, yo no tengo que decir cuánto me gano yo, a cuántos le han preguntado…”, respondió, mientras el periodista le contestaba que le hacía esas preguntas porque en pasadas campañas electorales, en un acto de transparencia, ya había revelado esas cifras.

“Si descubre algo que yo haya hecho, me retiro de la campaña si estoy haciendo trampa, si estoy haciendo algo ilegal, pero no va a ser de esa manera diciendo después que gana tanto, entonces yo tengo que salir a decir no se gana eso, sino que se gana tanto, muy bonita forma de presionar a la gente para que diga las cosas”, dijo el exalcalde de Medellín.

Fajardo dijo que no tiene porque revelar cuánto gana su equipo. | Foto: guillermo torres-semana

Fajardo insistió en que la cifra presentada por el portal no es la real y que, en cambio, su campaña sería austera. “No tengo que aclarar, los que tienen que aclarar son los que dicen que vale tanto”, agregó.

En el caso de los aportantes, Fajardo tampoco quiso responder quiénes le han ayudado a su campaña. “Por supuesto que no. Usted tiene derecho a tener unas personas que aportan. Todo lo que yo he tenido en mi vida ahí está, yo no tengo que decir”, afirmó.