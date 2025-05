Uno de los que ya se sumó fue el representante a la Cámara Víctor Salcedo, del Partido de la U. “La carta del presidente del Congreso de la República es clara, en Colombia hay independencia de poderes y no podemos estar amenazando la justicia porque no nos gustan los fallos judiciales”, aseguró el congresista del Valle del Cauca.

Además, dijo que no se puede estar amenazando a las instituciones que no le gustan a Petro solo porque lo cuestionan. “No podemos amenazar a los periodistas por cuenta de que denuncian la corrupción y no podemos amenazar al Congreso que debe legislar con independencia”, afirmó.