Las cinco explosivas frases de Petro en la Plaza de Bolívar: esto le advirtió al Congreso si no aprueba la consulta popular

En el escenario de que no se apruebe la consulta, reseñó que “el pueblo de Colombia se levanta y los revoca ”, y agregó: “El que no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería, ojo. HP, honorable parlamentario, o periodista, o político”, y los asistentes lo acompañaron con risas y aplausos.

En dado caso de que no se escuche al pueblo, el presidente tomaría acciones después del 2026, pero luego se arrepintió: “Pasado el 7 de agosto del año entrante, yo me iré, me iré, me iré. Si el Senado de la República no le hace caso al pueblo, me voy a amarrar al sillón con unas sogas a ver qué pasa. Me sacrifico”.