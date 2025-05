Nuevamente, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó la polémica expresión “HP”, esta vez en la Plaza de Bolívar de Bogotá en su discurso del jueves 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo, una jornada de movilizaciones que fue utilizada por el Gobierno nacional para promover la consulta popular.

En la intervención, el mandatario colombiano se fue lanza en ristre contra el Congreso, al advertir que si los senadores que deben discutir la polémica consulta popular votan ‘no’ serán recordados como “HP esclavistas”.

“El que vote no o no quiera estas reformas es porque es un HP esclavista. No he dicho ninguna grosería, ojo. HP, honorable parlamentario, periodista o político… honorable político, pero es honorable persona esclavista”, dijo el jefe de Estado.

Sumado a ello, lanzó una fuerte advertencia al Legislativo sobre el trámite de la consulta popular: “Cada nombre propio votando en contra de los derechos del pueblo debe ser mostrado y desnudado ante su propio pueblo. Vamos a ver si, desarrollado este movimiento popular, ellos van a seguir en el Congreso de la República. No van a seguir”.

“Si creen que a medianoche votarán para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y los revoca. El pueblo se levanta y los revoca, y no crean que es como ellos piensan, ellos creen que vamos a entrar y llegaremos a sacarlos a la fuerza, no es así. Somos respetuosos de la dignidad humana, pero no somos pendejos”, sentenció.

Agregó el jefe de Estado: “El senador y el representante a la Cámara tienen que hablar de frente al pueblo, así que los quiero aquí hablando entre esta manifestación. Si en una sesión del Senado a medianoche votarán para decir no a la consulta, el pueblo de Colombia se levanta y los revoca”.

Esta expresión usada por el presidente recuerda cuando hace varios días, en una agenda regional, Petro le dijo al presidente del Senado, Efraín Cepeda, “mucho HP”.

“Decía Efraín Cepeda, entonces: oiga, pero si esas son las preguntas que ustedes presentaron, pues ahora sí podemos discutirlas en el Congreso”, subrayó. En aquella ocasión afirmó: “Yo no digo groserías, pero quise decir una: mucho HP”.

En el discurso de este 1 de mayo, Petro también mencionó el espinoso tema de la reelección: indicó que sería una tortura volver a ser presidente, al señalar que en la Casa de Nariño hay fantasmas.

“Yo quiero que hagamos este pacto entre el presidente de Colombia y el pueblo de Colombia: hoy, el presidente no está pidiendo que voten por él. No me gusta siquiera reelegirme, cómo me van a meter en la tortura de ir a esa casa otra vez, de cuartos fríos, llena de fantasmas de todos los pecados que por allí han pasado. No quiero esa tortura”, dijo.