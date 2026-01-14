Iván Duque, en el Consejo Asesor de Geopolítica de McKinsey, junto a Antony J. Blinken y Condoleezza Rice

El expresidente Iván Duque será parte de un grupo muy prestigioso en una de las firmas internacionales de consultoría estratégica del mundo, McKinsey.

La organización publicó un comunicado en el que asegura que “en un mundo conectado, pero cada vez más disputado, las organizaciones, incluida la nuestra, se centran no solo en fortalecer la resiliencia, sino también en crear valor”. Y que, por eso, se creó el Consejo Asesor de Geopolítica que desde el año 2023 acompaña sus procesos.

El Consejo es copresidido por los secretarios de Estado de Estados Unidos, Antony J. Blinken y Condoleezza Rice.

Los otros miembros el consejo son los siguientes:

Doug Beck , exdirector de la Unidad de Innovación de Defensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos y vicepresidente para las Américas y el Noreste Asiático de Apple

, exdirector de la Unidad de Innovación de Defensa del Departamento de Defensa de Estados Unidos y vicepresidente para las Américas y el Noreste Asiático de Apple Iván Duque Márquez , expresidente de Colombia

, expresidente de Colombia Arancha González , exministra de Asuntos Exteriores de España

, exministra de Asuntos Exteriores de España Enrico Letta , exprimer ministro de Italia

, exprimer ministro de Italia Robert Lighthizer , exrepresentante comercial de Estados Unidos

, exrepresentante comercial de Estados Unidos Shivshankar Menon , exasesor de Seguridad Nacional de la India

, exasesor de Seguridad Nacional de la India Marty Natalegawa , exministro de Asuntos Exteriores de Indonesia

, exministro de Asuntos Exteriores de Indonesia Mark Sedwill, exasesor de Seguridad Nacional del Reino Unido