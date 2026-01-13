Iván Duque no irá a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, pero habló con la canciller: “Disposición patriótica a contribuir”

Iván Duque, expresidente de la República, aseguró que no asistirá a la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores convocada por el presidente Gustavo Petro para este martes, 13 de enero.

De acuerdo con el exmandatario, el motivo es que se encuentra fuera del país atendiendo “compromisos previamente adquiridos”, pero que sí conversó con Rosa Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores.

He informado a la @CancilleriaCol que no estaré en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, convocada para hoy, debido a que me encuentro fuera del país atendiendo compromisos previamente adquiridos.



No obstante, me he comunicado con la Señora Canciller con quien sostuve… — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) January 13, 2026

De acuerdo con Duque, fue una conversación “amable y sincera” en la que sostuvo que se debía retomar la lucha contra el narcoterrorismo.

“No obstante, me he comunicado con la señora canciller con quien sostuve una conversación amable y sincera. Le indiqué que considero importante, para el manejo de las relaciones con los EE. UU., retomar la agenda integral de lucha contra el narcoterrorismo, que se ha perdido en el actual Gobierno“, expresó el exmandatario en X.

Y citó seis motivos: “A. Desmonte de los Grupos Manuales de Erradicación. Se encuentran en mínimos históricos. B. Las menores metas de erradicación registradas en los últimos 15 años. C. Abandono de la ruta para la implementación de la aspersión aérea, iniciada en nuestro gobierno. D. Tener los niveles de incautación más bajos, como porcentaje de la producción potencial de clorhidrato de cocaína. E. Actitud meliflua con grupos narcoterroristas, a través de la designación de gestores de paz a peligrosos cabecillas. F. Crecimiento exponencial de la presencia de grupos narcoterroristas en todo el país, incluyendo la Segunda Marquetalia y el ELN”.

Finalmente, reiteró la necesidad de mantener una relación “compartida y una alianza bipartidista y bicameral” con Estados Unidos.

“Expresé mi disposición patriótica a contribuir siempre al fortalecimiento de las relaciones internacionales de Colombia”, concluyó en el trino.