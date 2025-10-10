Iván Duque envía mensaje a María Corina Machado, premio Nobel de Paz 2025: “Es un ejemplo para toda la región y el mundo”

El premio nobel de Paz exaltó la labor de María Corina Machado y aseguró que su lucha por el regreso a la democracia en Venezuela “es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes”.

El galardón aseguró que la líder venezolana es “una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida”, y que ahora exige “elecciones libres y un gobierno representativo… Pese a enfrentar serias amenazas contra su vida, ha permanecido en el país, una elección que ha inspirado a millones”.

El premio ha generado numerosos mensajes en Colombia. Uno de ellos es el del expresidente Iván Duque Márquez.

“Felicito a la valiente María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz 2025. Su incansable lucha por el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela es un ejemplo para toda la región y el mundo. Este reconocimiento honra su coraje, su liderazgo y el espíritu del pueblo venezolano que no se rinde ante la dictadura”, escribió el exmandatario, quien ha sido uno de los más firmes opositores a la dictadura de Nicolás Maduro.