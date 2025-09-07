Suscribirse

Jerónimo Uribe recuerda con impactante imagen 15 atentados contra su padre que marcaron su vida

La violencia contra Álvaro Uribe ha sido una constante durante su carrera política.

Redacción Confidenciales
8 de septiembre de 2025, 3:19 a. m.
Jerónimo Uribe
Jerónimo Uribe Moreno | Foto: Daniel Reina Semana

El juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, que está en etapa de apelación, ha despertado la solidaridad de muchos sectores y, por supuesto, la de su familia. Sus dos hijos, Tomás y Jerónimo, han sido bastante vocales en su defensa, haciendo publicaciones en sus redes sociales y participando en eventos públicos.

Precisamente, en su cuenta de Instagram, Jerónimo Uribe Moreno publicó este domingo 7 de septiembre una impactante imagen de un carro perforado por disparos, que utilizó para hablar sobre los diferentes momentos de violencia que ha tenido que vivir al lado de su padre y cómo han afectado su vida personal y la de su familia.

Con esta imagen, Jerónimo Uribe recordó la violencia que ha afectado a su padre.
Con esta imagen, Jerónimo Uribe recordó la violencia que ha afectado a su padre. | Foto: @jeronimouribe

“El primer recuerdo que tengo del miedo es a finales del año noventa. Nos tocó salir intempestivamente del Ubérrimo por una amenaza de secuestro”, inicia su reflexión.

Luego recuerda ataques con bombas, con pólvora desde vehículos en movimiento, las constantes amenazas de las Farc, el tener que salir corriendo a otro país y la necesidad de vivir permanentemente escoltados.

En total, han sido por lo menos 15 atentados en contra de Álvaro Uribe. Durante los últimos años, a la amenaza violenta, se sumó la criminalización obscena de nuestra familia”, se lamenta, y aclara que no habla de estos temas para victimizarse, ni exigir prerrogativas, sino para reflexionar y recordar una de las enseñanzas de su padre, quien le ha mostrado que se puede crecen en medio de la adversidad.

