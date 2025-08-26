Jerónimo Uribe, el hijo de Álvaro Uribe, contra Iván Cepeda:“No venga usted, el senador más poderoso del Gobierno, a posar de víctima de nosotros”

La familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez sostiene un nuevo enfrentamiento con el senador y precandidato presidencial, Iván Cepeda, el mismo que denunció al exmandatario por supuesta manipulación de falsos testigos, un hecho que le generó una condena en primera instancia por soborno y fraude procesal.

En esta oportunidad, Cepeda denunció nuevamente a Álvaro Uribe, a sus hijos Jerónimo y Tomás Uribe Moreno y al director del Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo por los delitos de calumnia agravada, injuria agravada, hostigamiento agravado y amenazas.

La disputa que llegará al escenario judicial llevó a Jerónimo Uribe a responderle a Cepeda en la tarde de este martes, 26 de agosto.

Jerónimo Uribe en la marcha de apoyo al expresidente Álvaro Uribe | Foto: Cortesia

“Iván Cepeda, no sé si llamarlo ‘compañero’, como las Farc o ‘don Iván’, como Juan Guillermo Monsalve”, escribió el hijo del expresidente en sus redes sociales.

“Su jefe, Gustavo Petro, desató una campaña de violencia en contra de la oposición democrática que resultó en un magnicidio. También en contra de la justicia, llamándola, entre otras, corrupta, narcotraficante y cobarde. Usted pretende criminalizarnos insinuando nuestra participación en montajes”, le afirmó.

Y le habló de una serie de hechos que, según Uribe Moreno, “no son montajes”.

Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez. | Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (JUAN CARLOS SIERRA PARDO) y (Esteban Vega La-Rotta / Semana)

Entre ellos, el hijo del exmandatario destacó que “las Farc llevó como estandarte en uno de sus frentes el nombre de su padre. Mensajes de Tirofojo, recogidos por la prensa, lo señalan como su enlace político”.

Además, “en los computadores de Raúl Reyes (exjefe de las Farc), intactos y debidamente extraídos, quedó claro que usted pedía apoyo a las Farc para marchas. Esos computadores no se cayeron ni se les borró la memoria”.

Jerónimo Uribe y Álvaro Uribe. | Foto: Semana

Y siguió: “Usted [Iván Cepeda] apoya a Nicolás Maduro, quien le ha ofrecido santuario a las disidencias de Las Farc”.

“Usted estaba con Jesús Santrich el día de su fuga para evadir a la justicia de los Estados Unidos. Usted aparece en fotos con Iván Márquez, el Paisa y otros comandantes, con una sonrisa de evidente afecto”, remató.

Jerónimo Uribe expuso más ejemplos contra Iván Cepeda en sus redes sociales.

“Entre 2010 y 2025 la producción neta de cocaína se ha multiplicado por 12. Usted se reunió muchas veces con las Farc en La Habana. Esa explosión es una consecuencia de ese acuerdo y de la impunidad a narcos que Gustavo Petro, Eduardo Montealegre y usted pretenden imponer, más conocida como el pacto de la Picota”.

Y le pidió: “Tenga gallardía y asuma su responsabilidad como uno de los determinadores políticos de la explosión del narcotráfico en Colombia. Y no venga usted, el senador más poderoso del Gobierno, a posar de víctima de nosotros. Fue usted quien trató de inmiscuirnos con paramilitares después de visitarlos en las cárceles de los EE. UU., tal como lo testificó Rodrigo Lara. Sus posibles crímenes en suelo americano y favorecimiento político al cártel de las Farc es lo que lo debería preocupar”.

Y es que Cepeda, cuando anunció que acudiría a la justicia, afirmó que “se ha desplegado una campaña sistemática de persecución y difamación que atenta contra nuestra integridad moral”, precisó el precandidato mediante un comunicado que también está firmado por los abogados Reinaldo Villalba (defensor del senador); Miguel Ángel del Río (quien representa a Juan Guillermo Monsalve y Deyanira Gómez); y Juan David León Quiroga (defensor del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo), quienes fueron reconocidos como víctimas en el proceso penal contra el exmandatario.