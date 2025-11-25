Suscribirse

Confidenciales

Jorge Enrique Ibáñez Najar recibe premio como mejor magistrado de la Corte Constitucional por su “defensa de la institucionalidad”

El alto tribunal se llevó cuatro reconocimientos durante el IX Premio Excelencia en la Justicia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de noviembre de 2025, 11:00 p. m.
No
Magistrado Jorge Enrique Ibánez Najar, presidente de la Corte Constitucional. | Foto: No

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional y cuestionado por las altas esferas del Gobierno Petro, se ganó el premio al mejor magistrado de la Corte Constitucional por su “firme defensa de la institucionalidad”.

El alto tribunal emitió un comunicado en el que destacó que Ibáñez Najar ha liderado “la independencia judicial y los valores del Estado Social de Derecho, contribuyendo al fortalecimiento de la confianza ciudadana en la justicia y a la consolidación del equilibrio entre los poderes públicos”.

El presidente de la Corte Constitucional es el mismo magistrado al que altos funcionarios del gobierno, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, o del Trabajo, Antonio Sanguino, lo han cuestionado por el estudio que lleva sobre la demanda de la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional.

La Corte Constitucional también fue premiada en la categoría mejor sentencia por su impacto jurídico, relacionada con el fallo del magistrado Miguel Polo Rocero para fortalecer el control de constitucionalidad sobre las normas tributarias.

En la categoría mejor sentencia por su impacto social, la sentencia del exmagistrado Antonio Lizarazo, quien ya cumplió su periodo, fue premiada por reconocer la violencia institucional y garantizar la reparación a las víctimas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Walter Mercado: números para ganar la lotería el 26 de noviembre y combinaciones para cada signo

2. Regreso de la Mesada 14 para los docentes está más cerca de convertirse en ley: ¿cuánto costará el giro extra para los docentes?

3. La tabla de la Champions League tras el golpe del Chelsea y los fracasos del Barcelona y Manchester City

4. Armando Benedetti no suelta a Jorge Enrique Ibáñez por su oposición a la reforma pensional y lanza pullas a la Comisión de Acusación

5. El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, visitará este miércoles República Dominicana en medio de despliegue en el Caribe

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Jorge Enrique IbañezCorte ConstitucionalReforma pensional

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.