El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional y cuestionado por las altas esferas del Gobierno Petro, se ganó el premio al mejor magistrado de la Corte Constitucional por su “firme defensa de la institucionalidad”.

El alto tribunal emitió un comunicado en el que destacó que Ibáñez Najar ha liderado “la independencia judicial y los valores del Estado Social de Derecho, contribuyendo al fortalecimiento de la confianza ciudadana en la justicia y a la consolidación del equilibrio entre los poderes públicos”.

El presidente de la Corte Constitucional es el mismo magistrado al que altos funcionarios del gobierno, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, o del Trabajo, Antonio Sanguino, lo han cuestionado por el estudio que lleva sobre la demanda de la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional.

La Corte Constitucional también fue premiada en la categoría mejor sentencia por su impacto jurídico, relacionada con el fallo del magistrado Miguel Polo Rocero para fortalecer el control de constitucionalidad sobre las normas tributarias.