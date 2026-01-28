Juan Carlos Pinzón se va en contra de la visita de Petro a Estados Unidos: “Abogar por un criminal”

Este miércoles, 28 de enero, se conoció la postura del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón frente a la visita a Estados Unidos del presidente Gustavo Petro, que sería para interceder por la captura del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

Pinzón sostuvo que Petro va a su reunión con el presidente Donald Trump no solo a buscar que lo saquen de la Lista Clinton, sino que ahora, a pocos días del encuentro, anunció que va a interceder por Maduro.

“En vez de ir a trabajar por los intereses de los colombianos, Petro se va a Washington para abogar por un criminal como Maduro, jefe de un cartel que fue precisamente llevado a prisión en una operación militar”, dijo Pinzón.

Asimismo, sostuvo: “A Colombia le está haciendo daño Petro y cada vez nos está costando más. Solo le importa lo de él, no le importan los colombianos”.