Juan Carlos Pinzón lanza el plan de seguridad “Tolerancia cero”: propone cuatro megacárceles y más tribunales

El exministro de Defensa presentó un detallado programa para combatir uno de los principales problemas del país.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 11:43 p. m.
Juan Carlos Pinzón, candidato de la Gran Consulta por Colombia.
Juan Carlos Pinzón, candidato de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Suministrada API

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, perteneciente a la Gran Consulta por Colombia, lanzó un detallado plan de seguridad que implementaría si llega a la Presidencia. Precisamente, uno de los fuertes que se le destaca al exministro de Defensa es su experiencia en este sector.

“Colombia no puede avanzar mientras las familias vivan temerosas, los comerciantes extorsionados, los territorios dominados por grupos ilegales y el crimen siga imponiendo su ley. Sin seguridad no hay progreso, no hay inversión y no hay futuro”, aseguró.

Según explicó Pinzón, se trata del plan de seguridad “Tolerancia Cero”, con el que se enfrentarían distintos frentes de seguridad para mejorar esta situación en el país.

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026.
Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Un primer punto tiene que ver con que haya menos miedo en las calles. Para eso, Pinzón promete que reduciría el homicidio a un dígito interviniendo de manera focalizada las 50 ciudades más críticas en los primeros cien días de gobierno.

Para ello, desplegaría inteligencia, analítica predictiva e inteligencia artificial, además de un incremento del pie de fuerza en esas ciudades del 80 %.

Otro punto del plan de Pinzón es que no habrá debilidad en la fuerza pública, por lo que fortalecerá las capacidades militares y de policía con tecnología y cooperación internacional.

Pinzón promete un incremento de 100.000 efectivos en 3 años, 70 % de las fuerzas militares y el 30 % de la Policía. Asimismo, en los primeros 100 días llamaría a 30.000 reservistas (20.000 militares, 10.000 policías).

La propuesta contempla tribunales 24 / 7 y la construcción de cuatro megacárceles de máxima seguridad con 80.000 cupos, un aislamiento real de los cabecillas y la eliminación de beneficios a reincidentes.

La Gran Consulta, rueda de prensa.
Juan Carlos Pinzón Precandidato presidencial Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Pinzón también combatirá el crimen organizado asfixiando las finanzas, las comunicaciones y las redes de las organizaciones criminales que se lucran de negocios como el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión entre otros.

El plan del candidato contempla una ocupación permanente del Estado en las zonas que actualmente siguen dominadas por los grupos armados ilegales, priorizando regiones como el Cauca, el Catatumbo, entre otros.

Otro punto clave será la soberanía y el control de las fronteras con cooperación para combatir el crimen transnacional y el tráfico ilegal.

“Un país inseguro no atrae inversión, no genera empleo y no protege a sus ciudadanos. La seguridad es la base del progreso social, económico y humano. Con Tolerancia Cero, el Estado vuelve a mandar y los colombianos vuelven a vivir sin miedo”, dijo el candidato.

