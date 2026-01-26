Confidenciales

“Se puso como machito de bar, como buen borracho, y apenas le salió uno grande, se asustó”: Juan Carlos Pinzón sobre Petro y Trump

El exministro de Defensa cuestionó las relaciones que ha tenido Colombia con Estados Unidos.

Redacción Semana
26 de enero de 2026, 5:17 p. m.
Juan Carlos Pinzón se refirió a las relaciones entre Gustavo Petro y Donald Trump.
Juan Carlos Pinzón se refirió a las relaciones entre Gustavo Petro y Donald Trump. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

El candidato presidencial Juan Carlos Pinzón se refirió al encuentro que sostendrán el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense el próximo 3 de febrero en Washington.

Pinzón habló sobre cómo ha sido esa relación y criticó a Petro por las decisiones que ha tomado. “Se le dijo, se lo mandé a decir, lo dije en público: la diplomacia es importante, actúe por los canales diplomáticos; se puso como machito de bar, como buen borracho, a dar aquí y allá y apenas le salió uno grande se asustó y salió corriendo de rodillas a decir ‘recíbanme’ y ahora a qué va a Estados Unidos”, aseguró Pinzón.

El candidato dijo que más bien debió haberse enfocado en trabajar para tener inversión en tecnología, educación, seguridad y otros campos. “Va es a que le den la visa y lo quiten y lo saquen de la lista Clinton. No quiero ver al presidente de Colombia como un perrito faldero, incluso, al actual, pero así se ve”, criticó el exministro de Defensa.

Pinzón afirmó que, si llega a la Presidencia, tendrá una relación “digna”, “amistosa” y “estratégica” con Estados Unidos, que estará basada en el respeto. “Pensando no en el presidente como persona que no necesita nada sino en el pueblo que necesita empleo, comercio y oportunidades de ir a estudiar”, afirmó Pinzón.

