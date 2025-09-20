Suscribirse

Juan Guillermo Zuluaga envía claro mensaje a Mauricio Lizcano, exministro del gobierno Petro: “El pasado no lo perdona a uno”

El exgobernador del Meta y precandidato presidencial aseguró que no haría acuerdos políticos con nadie que tenga que ver con el petrismo.

Redacción Semana
20 de septiembre de 2025, 2:24 p. m.
Mauricio Lizcano y Juan Guillermo Zuluaga
Los precandidatos presidenciales Mauricio Lizcano y Juan Guillermo Zuluaga participaron en un foro de aspirantes a la Casa de Nariño. | Foto: El País/@JuanGZuluaga

El precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga lanzó una crítica de frente al también aspirante a la Presidencia de la República Mauricio Lizcano, en medio del foro ‘Presidenciables 2026: la visión del país que queremos’.

En medio de su intervención, el exgobernador del Meta aseguró que el exministro de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones (MinTIC) no se podrá desmarcar tan fácil de su paso por el Gobierno Petro.

Contexto: Mauricio Lizcano, precandidato presidencial: “Yo nunca he sido petrista, nunca he sido de izquierda”

Zuluaga fue enfático en que no haría ninguna alianza con Lizcano, ya que no está abierto a acuerdos políticos con nadie que tenga que ver con el petrismo y le envió un mensaje claro al exfuncionario.

“Él se puso muy bravo y se paró y me insultó y él me dijo que él no era petrista. Que a él lo habían llamado era por sus méritos, porque era de Harvard. Y yo le dije, ‘Ah, es la misma empresa cazatalentos que contrató al pastor Saade, al actor porno, a Laura Sarabia y a Mauricio”, señaló Zuluaga.

El exgobernador le dijo a Lizcano: “A los colombianos uno no los puede engañar, la gente no es tonta. Uno no es petrista y da una vuelta como la mujer maravilla y se vuelve despetrista. No, aquí hay que tener pantalones y uno asumir qué es uno. Y si se equivocó, pida disculpas. Y cuando está parado frente a la gente, hay que hablar con la verdad, porque el pasado no lo perdona uno. Eso no se puede esconder”.

Juan Guillermo ZuluagaMauricio LizcanoElecciones 2026precandidatos presidenciales

