Juan Guillermo Zuluaga envía claro mensaje a Mauricio Lizcano, exministro del gobierno Petro: “El pasado no lo perdona a uno”

El precandidato presidencial Juan Guillermo Zuluaga lanzó una crítica de frente al también aspirante a la Presidencia de la República Mauricio Lizcano, en medio del foro ‘Presidenciables 2026: la visión del país que queremos’.

En medio de su intervención, el exgobernador del Meta aseguró que el exministro de Tecnologías de las Información y las Comunicaciones (MinTIC) no se podrá desmarcar tan fácil de su paso por el Gobierno Petro.

Zuluaga fue enfático en que no haría ninguna alianza con Lizcano, ya que no está abierto a acuerdos políticos con nadie que tenga que ver con el petrismo y le envió un mensaje claro al exfuncionario.

“Él se puso muy bravo y se paró y me insultó y él me dijo que él no era petrista. Que a él lo habían llamado era por sus méritos, porque era de Harvard. Y yo le dije, ‘Ah, es la misma empresa cazatalentos que contrató al pastor Saade, al actor porno, a Laura Sarabia y a Mauricio”, señaló Zuluaga.

El exgobernador le dijo a Lizcano: “A los colombianos uno no los puede engañar, la gente no es tonta. Uno no es petrista y da una vuelta como la mujer maravilla y se vuelve despetrista. No, aquí hay que tener pantalones y uno asumir qué es uno. Y si se equivocó, pida disculpas. Y cuando está parado frente a la gente, hay que hablar con la verdad, porque el pasado no lo perdona uno. Eso no se puede esconder”.