Julio César Turbay, tío de Miguel Uribe Turbay, propone un “acuerdo nacional” en honor a su memoria

El cuerpo de Miguel Uribe Turbay continúa en cámara ardiente en las instalaciones del Salón Elíptico del Congreso de la República. Desde allí, su tío, Julio César Turbay, informó que le gustaría que en Colombia se gestionara un “acuerdo nacional” en la memoria de su sobrino.

“Indudablemente, la polarización contribuye al mal entendimiento y a la violencia. Yo he hecho un llamado a que, en honor a la memoria de Miguel Uribe, se trate de hacer un acuerdo nacional, un entendimiento sin odios y sin agresividad”, dijo el excongresista.

Para él, ese pacto tendría como objetivo llevar al país hacia el camino de la esperanza, y con algunas salvedades: “Que haga a un lado los discursos que promueven el odio y la violencia”.

Como se recordará, Uribe Turbay también promovía la unión de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Justamente, fue atacado con un arma de fuego cuando adelantaba un acto de campaña en la localidad de Fontibón de Bogotá.