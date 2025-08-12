Suscribirse

Julio César Turbay, tío de Miguel Uribe Turbay, propone un “acuerdo nacional” en honor a su memoria

El excongresista pidió la unión del país tras el asesinato de su sobrino.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 7:17 p. m.
Julio César Turbay Homenaje a póstumo al senador, Miguel Uribe Turbay.
Julio César Turbay, tío de Miguel Uribe | Foto: HELEN RAMÍREZ

El cuerpo de Miguel Uribe Turbay continúa en cámara ardiente en las instalaciones del Salón Elíptico del Congreso de la República. Desde allí, su tío, Julio César Turbay, informó que le gustaría que en Colombia se gestionara un “acuerdo nacional” en la memoria de su sobrino.

“Indudablemente, la polarización contribuye al mal entendimiento y a la violencia. Yo he hecho un llamado a que, en honor a la memoria de Miguel Uribe, se trate de hacer un acuerdo nacional, un entendimiento sin odios y sin agresividad”, dijo el excongresista.

Contexto: Diez contundentes frases de Miguel Uribe Turbay que resumen su forma de pensar: “Todos queremos paz, pero la paz no es impunidad”

Para él, ese pacto tendría como objetivo llevar al país hacia el camino de la esperanza, y con algunas salvedades: “Que haga a un lado los discursos que promueven el odio y la violencia”.

Como se recordará, Uribe Turbay también promovía la unión de cara a las elecciones presidenciales del 2026. Justamente, fue atacado con un arma de fuego cuando adelantaba un acto de campaña en la localidad de Fontibón de Bogotá.

Como el tío, los demás allegados del senador han pedido que el país supere la violencia y priorice el diálogo.

