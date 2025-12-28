Confidenciales

Katherine Miranda contó por qué hizo placa en la que Petro juró no convocar constituyente y lanzó dardo: "Asco y repugnancia"

La congresista reiteró que se siente arrepentida por haber apoyado al presidente en su momento.

Redacción Confidenciales
28 de diciembre de 2025, 4:58 p. m.
Katherine Miranda y Gustavo Petro.
Katherine Miranda y Gustavo Petro. Foto: GUILLERMO TORRES / JUAN CARLOS SIERRA -SEMANA

Tras el anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, nuevamente se está recordando la fotografía que muestra cuando el hoy jefe de Estado, antes de llegar a la Casa de Nariño, firmó en mármol que no buscaría cambiar la constitución.

En la imagen aparece junto a Antanas Mockus y Claudia López, quienes para ese momento eran dirigentes del Partido Verde.

La congresista Katherine Miranda, quien en su momento apoyó a Petro y hoy en día hace parte de la oposición, contó que fue ella quien mandó a hacer esas placas.

“Estuve aquí, yo misma mandé a hacer esas placas en el Cementerio Central porque me lo pidió el profe Antanas Mockus“, escribió en su cuenta de X.

Tal y como ha manifestado en otras oportunidades, la representante a la Cámara reiteró que hoy en día está desilusionada del Gobierno y se lamenta por haber apoyado en su momento al máximo mandatario.

De hecho, aprovechó para lanzarle un duro dardo: “Que asco y repugnancia en lo que terminó Gustavo Petro”.

Me avergüenza y me arrepiento de haber creído en él”, añadió.

Este fue el trino que publicó la congresista.
Este fue el trino que publicó la congresista. Foto: @KatheMirandaP

