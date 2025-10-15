Katherine Miranda cuestiona proyecto de Presupuesto del Gobierno: “Nada más ilegal e irresponsable”

En medio de la discusión del Presupuesto para 2026 que se da en el Congreso de la República, y que se espera que pueda culminar este miércoles, 15 de octubre, la representante Katherine Miranda cuestionó varios puntos que están en la iniciativa.

Uno de los temas por los que reclamó la congresista de la Alianza Verde es que sigue siendo “insuficiente” la reducción de diez billones de pesos que se pactó, pues considera que debería ser de 40 billones.

Miranda cuestionó que en el artículo 1, en el que se habla de las rentas del Presupuesto, se contempla una reforma tributaria que ni se ha aprobado ni se ha tramitado. “Nada más ilegal e irresponsable”, cuestionó.

Un segundo punto está relacionado con los gastos de funcionamiento, pues el gasto de personal es del 11 %, pero para 2026 se incrementará seis billones de pesos.

En el caso del Fondo Paz, Miranda criticó que esos dineros irían para un fondo que está siendo utilizado para logística en el gobierno de Gustavo Petro, como ya se ha conocido por varias denuncias, en el que se destinan esos recursos para poner tarimas, comida y transporte.