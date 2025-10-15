Empiezan los anuncios de voto negativo por el Presupuesto 2026. El proyecto está en la recta final

Álgido. Así ha sido el debate al Presupuesto 2026 en las plenarias de Senado y Cámara y, después de más de 4 horas de sesiones, empezaron a hacerse los anuncios de voto negativo.

Por supuesto, el no acompañamiento proviene de los integrantes del partido de oposición al gobierno: el Centro Democrático. También la representante a la Cámara, Katherine Miranda dijo que no respaldaría una propuesta que está sustentada en una reforma tributaria inexistente que, además, va por 16 billones de pesos, y no hay margen para meterle más la mano al dril a los colombianos.

Otros senadores y representantes se iban sumando a la misma posición, y argumentaron que lo que se requiere responsabilidad financiera en el uso de los recursos públicos y austeridad.

Luis Miguel López, del partido Conservador, fue otro de los que se sumó a la lista, tras enumerar un paquete de reparos. “Es un presupuesto iluso, irreal. Exigimos una propuesta seria, sostenible y creíble”, dijo.