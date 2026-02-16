La Alianza Verde desmiente a la campaña de Roy Barreras y advierte que no ha definido apoyo presidencial

La campaña de Roy Barreras convocó a una rueda de prensa donde, según ellos, integrantes de la Alianza Verde anunciarán su respaldo a la aspiración presidencial del exembajador.

Además, hicieron una publicidad donde se incluye el logo de la Alianza Verde bajo el título de “Verdes con Roy”.

Por esa razón, la dirección de esa colectividad desmintió el respaldo institucional y mostró su malestar por el uso del logo en la campaña de Barreras.

“El Partido Alianza Verde informa que no ha realizado, aprobado ni oficializado adhesión alguna a campañas presidenciales ni a procesos de consultas presidenciales en curso. Por lo mismo, no está autorizado el uso del logosímbolo, nombre, imagen corporativa ni demás elementos distintivos oficiales del Partido Alianza Verde en piezas publicitarias, actos públicos, comunicaciones digitales o cualquier material de campaña presidencial o de consulta”, dijo la Alianza Verde.

En la carta que está firmada por los copresidentes Antonio Navarro Wolf y Rodrigo Romero, se pide a las campañas presidenciales actuar de manera correcta y evitar confusiones al electorado “sobre posiciones personales que no corresponden a decisiones formalmente adoptadas por el partido”.