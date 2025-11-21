La historia detrás de las renuncias protocolarias en el Ministerio de Justicia

El presidente Gustavo Petro asignó al secretario de la Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, como ministro encargado de Justicia. Él ya empezó a tomar decisiones.

Se conoció que en las últimas horas, a través de la Secretaría General del Ministerio, el alto funcionario pidió la renuncia a las personas que ocupan cargos directivos de libre nombramiento y remoción.

Fuentes cercanas a esa cartera describieron a SEMANA que, en medio de tantos movimientos que han ocurrido en ese Ministerio en lo que va corrido de este año, Idárraga consideró recomponer el equipo.

Al parecer, él tiene como premisa darle resultados al presidente y, para ello, “se tiene que hacer con un equipo conocido, de confianza, articulado. De ninguna manera es una descalificación al personal actual”.