Suscribirse

Confidenciales

La historia detrás de las renuncias protocolarias en el Ministerio de Justicia

SEMANA conoció detalles de los movimientos que ocurren en la cartera tras la llegada de Andrés Idárraga.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
21 de noviembre de 2025, 8:14 p. m.
Andrés Idárraga, ministro encargado de Justicia.
Andrés Idárraga, ministro encargado de Justicia. | Foto: Presidencia.

El presidente Gustavo Petro asignó al secretario de la Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, como ministro encargado de Justicia. Él ya empezó a tomar decisiones.

Se conoció que en las últimas horas, a través de la Secretaría General del Ministerio, el alto funcionario pidió la renuncia a las personas que ocupan cargos directivos de libre nombramiento y remoción.

Fuentes cercanas a esa cartera describieron a SEMANA que, en medio de tantos movimientos que han ocurrido en ese Ministerio en lo que va corrido de este año, Idárraga consideró recomponer el equipo.

Contexto: Exmagistrado César Julio Valencia Copete rechazó el Ministerio de Justicia

Al parecer, él tiene como premisa darle resultados al presidente y, para ello, “se tiene que hacer con un equipo conocido, de confianza, articulado. De ninguna manera es una descalificación al personal actual”.

Se detalló que “tan solo son ajustes que están por determinarse para este cierre de Gobierno”, a la espera de que llegue el ministro titular, aunque no se descarta que Petro se incline, de manera permanente, por Idárraga.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ordenan a rector de colegio católico graduar a estudiante con discapacidad que, según denuncia, fue “marginado” de sus compañeros

2. Defensa de Jair Bolsonaro hace una sorpresiva petición para evitar que el expresidente entre a prisión

3. Estados Unidos lanza fuerte alerta aérea por actividad militar en Venezuela: riesgo para vuelos en todo el Caribe

4. Miss Universo 2025: estas fueron las respuestas de las candidatas en el top 5, ¿lograron contestar lo preguntado?

5. Horóscopo de los 12 signos para este viernes 21 de noviembre, según Nana Calistar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Ministerio de JusticiaAndrés Idárraga

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.