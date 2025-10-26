La izquierda saca más de dos millones de votos y Mauricio Cárdenas alerta: “O nos unimos o nos vuelve a ganar”. Petro le responde

Los resultados de la elección de este domingo han tenido dos lecturas. La del petrismo que la considera un éxito y la de la oposición que la ve como un fracaso, pues hay votaciones en el pasado que habían superado los dos millones y medio de votos que obtuvo el pulso en las urnas este 26 de octubre.

Sin embargo, hubo una voz que lanzó un S.O.S: Mauricio Cárdenas. El exministro de Hacienda aseguró: “No nos llamemos a engaños. La consulta de hoy no fue una derrota para el Pacto Histórico. Por el contrario, más de 2 millones de votos en un día en el que no había otras elecciones, tener candidato ya de la izquierda, eso les da una ventaja enorme. Por eso el mensaje es claro. Para quienes queremos derrotar a la izquierda, lo urgente es unirnos".

La fuerza del pueblo es invencible, amigo https://t.co/PcdGkl9jz4 — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 27, 2025

Cárdenas cuenta que él ya buscó a Juan Manuel Galán y a David Luna y sellaron una primera alianza. “Pero para que esa alianza sea una verdadera alternativa de poder, tiene que ampliarse, tiene que encontrar nuevos nombres. Por ejemplo, Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo, el candidato de los exgobernadores en el proceso que ellos están adelantando. Todos tenemos que unirnos”, dice.

Y luego concluye: “Solo de esa manera vamos a derrotar a la izquierda y solo de esa manera vamos a evitar que Colombia vaya a una versión 2.0 del pacto histórico que iría con una nueva Constitución y, por lo tanto, con el riesgo de que ellos se queden en el poder por muchos periodos presidenciales. Ojo, esto es importante, urgente, no es algo deseable. Debemos unirnos, ese es mi llamado”.