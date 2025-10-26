Suscribirse

La izquierda saca más de dos millones de votos y Mauricio Cárdenas alerta: “O nos unimos o nos vuelve a ganar”. Petro le responde

El precandidato presidencial asegura que la izquierda tiene una posibilidad real de ganar en el 2026.

Redacción Semana
27 de octubre de 2025, 1:40 a. m.
Mauricio Cárdenas y Gustavo Petro.
Mauricio Cárdenas y Gustavo Petro. | Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2: SEMANA.

Los resultados de la elección de este domingo han tenido dos lecturas. La del petrismo que la considera un éxito y la de la oposición que la ve como un fracaso, pues hay votaciones en el pasado que habían superado los dos millones y medio de votos que obtuvo el pulso en las urnas este 26 de octubre.

Contexto: Elecciones 26 de octubre de 2025: así fue la consulta del Pacto Histórico que dejó a Iván Cepeda como candidato presidencial

Sin embargo, hubo una voz que lanzó un S.O.S: Mauricio Cárdenas. El exministro de Hacienda aseguró: “No nos llamemos a engaños. La consulta de hoy no fue una derrota para el Pacto Histórico. Por el contrario, más de 2 millones de votos en un día en el que no había otras elecciones, tener candidato ya de la izquierda, eso les da una ventaja enorme. Por eso el mensaje es claro. Para quienes queremos derrotar a la izquierda, lo urgente es unirnos".

Cárdenas cuenta que él ya buscó a Juan Manuel Galán y a David Luna y sellaron una primera alianza. “Pero para que esa alianza sea una verdadera alternativa de poder, tiene que ampliarse, tiene que encontrar nuevos nombres. Por ejemplo, Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo, el candidato de los exgobernadores en el proceso que ellos están adelantando. Todos tenemos que unirnos”, dice.

Contexto: “Petro usa lo que escribo para avalar lo que rechazo”, Roberto Gargarella, el jurista citado para la Constituyente, habla con SEMANA

Y luego concluye: “Solo de esa manera vamos a derrotar a la izquierda y solo de esa manera vamos a evitar que Colombia vaya a una versión 2.0 del pacto histórico que iría con una nueva Constitución y, por lo tanto, con el riesgo de que ellos se queden en el poder por muchos periodos presidenciales. Ojo, esto es importante, urgente, no es algo deseable. Debemos unirnos, ese es mi llamado”.

El presidente Petro le contestó: “La fuerza del pueblo es invencible, amigo”

