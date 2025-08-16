“La muerte de Miguel debe inspirar a una nación a liberarse del flagelo del narcotráfico y la corrupción”: senador Bernie Moreno

El senador estadounidense, Bernie Moreno, visitó este sábado a Miguel Uribe Londoño, padre del precandidato presidencial asesinado Miguel Uribe Turbay, junto con el encargado de Negocios de EE. UU. en Colombia, John McNamara.

Tras el encuentro, el congresista republicano publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que se refirió al asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático y las tragedias de su padre a lo largo de la vida.

Senador estadounidense Bernie Moreno visitó a Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay. | Foto: Prensa Miguel Uribe

“Hace treinta y cuatro años, Miguel Uribe enterró a su esposa, quien fue secuestrada y asesinada por narcotráfico. Su hijo, Miguel Uribe Turbay, tenía cuatro años en ese momento. Ambos soñaban con una nación donde ninguna familia sufriera jamás una pérdida semejante. Trágicamente, el miércoles, su hijo fue enterrado tras sucumbir a la bala de un asesino”, señaló Moreno.

Ante esto, mandó un mensaje claro a los colombianos: “La muerte de Miguel debe inspirar a una nación a liberarse del flagelo del narcotráfico y la corrupción. Debe construir un nuevo futuro de seguridad y prosperidad para todos sus ciudadanos”.

Asimismo, destacó la relación entre Colombia y Estados Unidos a lo largo del tiempo y aseguró que esta se mantendrá vigente. “Durante más de 200 años, Estados Unidos ha mantenido una relación sólida y próspera con Colombia. Esa relación perdura”, insistió Bernie Moreno.