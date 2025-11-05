Confidenciales
La nueva propuesta de Mauricio Lizcano para repuntar en las elecciones del 2026: “Crear el centro rebelde”
El precandidato hace un llamado a los sectores que no se sienten atraídos ni por la corriente del expresidente Álvaro Uribe ni por la del presidente Gustavo Petro.
El precandidato presidencial Mauricio Lizcano lanzó una nueva propuesta política que busca reconfigurar el panorama electoral de cara a 2026.
Lizcano propuso la creación de un “centro rebelde”, con el que invita a los colombianos a construir una alternativa con carácter, liderazgo y propuestas que rompa con la polarización entre los sectores que representan al expresidente Álvaro Uribe y al presidente Gustavo Petro.
Invito a todos los colombianos a construir un centro rebelde, uno que no sea lugar común ni refugio tibio, sino un espacio con posiciones claras, propuestas de fondo y verdadero debate.— Mauricio Lizcano (@MauricioLizcano) November 5, 2025
El Centro no puede seguir en la comodidad: debe asumir el liderazgo político del país con… pic.twitter.com/oxeEVAS5p0
“El centro no puede seguir siendo un lugar común donde no haya posiciones, donde no haya debate y donde no haya propuestas. Es hora de que el centro lidere la política colombiana, y para eso necesitamos firmeza, ideas y ejecutorias”, afirmó Lizcano durante la presentación de su iniciativa.
El exministro insistió en que el país necesita un nuevo movimiento que se atreva a disputar el poder sin miedo a las etiquetas ni a los extremos.
“Colombia no puede seguir atrapada entre los herederos de Uribe y Petro. Es momento de construir un centro viable, fuerte y rebelde, que pueda ganar las elecciones en 2026 y ofrecer un proyecto real de cambio y esperanza para el país”, señaló.
Con este mensaje, Lizcano busca posicionarse como uno de los referentes del centro político, impulsando un proyecto que, según dijo en su publicación, combina sensatez, modernidad y acción ciudadana.
Su propuesta apunta a atraer a sectores independientes y a quienes se sienten desencantados con la confrontación política que ha marcado los últimos años en Colombia.