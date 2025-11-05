Suscribirse

La nueva propuesta de Mauricio Lizcano para repuntar en las elecciones del 2026: “Crear el centro rebelde”

El precandidato hace un llamado a los sectores que no se sienten atraídos ni por la corriente del expresidente Álvaro Uribe ni por la del presidente Gustavo Petro.

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 4:16 p. m.
Mauricio Lizcano.
Mauricio Lizcano | Foto: Cortesía

El precandidato presidencial Mauricio Lizcano lanzó una nueva propuesta política que busca reconfigurar el panorama electoral de cara a 2026.

Lizcano propuso la creación de un “centro rebelde”, con el que invita a los colombianos a construir una alternativa con carácter, liderazgo y propuestas que rompa con la polarización entre los sectores que representan al expresidente Álvaro Uribe y al presidente Gustavo Petro.

“El centro no puede seguir siendo un lugar común donde no haya posiciones, donde no haya debate y donde no haya propuestas. Es hora de que el centro lidere la política colombiana, y para eso necesitamos firmeza, ideas y ejecutorias”, afirmó Lizcano durante la presentación de su iniciativa.

El exministro insistió en que el país necesita un nuevo movimiento que se atreva a disputar el poder sin miedo a las etiquetas ni a los extremos.

“Colombia no puede seguir atrapada entre los herederos de Uribe y Petro. Es momento de construir un centro viable, fuerte y rebelde, que pueda ganar las elecciones en 2026 y ofrecer un proyecto real de cambio y esperanza para el país”, señaló.

Mauricio Lizcano inscribió el comité promotor para recoger firmas.
Mauricio Lizcano inscribió el comité promotor para recoger firmas. | Foto: Prensa Mauricio Lizcano

Con este mensaje, Lizcano busca posicionarse como uno de los referentes del centro político, impulsando un proyecto que, según dijo en su publicación, combina sensatez, modernidad y acción ciudadana.

Su propuesta apunta a atraer a sectores independientes y a quienes se sienten desencantados con la confrontación política que ha marcado los últimos años en Colombia.

