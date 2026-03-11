Confidenciales

La ‘pulla’ de María Fernanda Cabal en medio de la polémica entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

El mensaje fue difundido en su cuenta de X. Todavía no se define el futuro de Oviedo en el proyecto político de Valencia.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 9:17 a. m.
María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia.
María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La senadora del Centro Democrático y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, emitió un mensaje en su cuenta de X en medio de la controversia por el posible nombramiento de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

Uno no puede renunciar a principios y valores por votos. Eso sería inaceptable”, comentó Cabal.

María Fernanda Cabal le pide a Paloma Valencia mantenerse “firme” en su postura frente a la JEP, justo cuando está a punto de definir su fórmula vicepresidencial

Como se recordará, una de las líneas rojas de Oviedo es el reconocimiento al acuerdo de paz y al respeto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dos asuntos que han sido cuestionados y disputados constantemente en las filas del Centro Democrático.

En una grabación, Cabal insistió en su tesis: “El Centro Democrático no puede estar de acuerdo con candidaturas que defiendan el acuerdo de impunidad con las Farc. A Paloma Valencia le pido que preserve la oposición firme y la lucha que dimos juntas en la Comisión Primera, contra las Farc y contra ese proceso de impunidad”.

Confidenciales

El expresidente Álvaro Uribe se refirió a Germán Vargas Lleras en redes sociales: “Mis mayores deseos por su salud”

Confidenciales

La molestia de Enrique Peñalosa por “episodio de la vicepresidencia” de Juan Daniel Oviedo

Confidenciales

Cuando Juan Daniel Oviedo decía en campaña que su fórmula podía ser Paloma Valencia

Confidenciales

Daniel Briceño gastó $410 millones en su campaña al Congreso; esta es la reposición de votos a la que tiene derecho

Confidenciales

María Fernanda Cabal le pide a Paloma Valencia mantenerse “firme” en su postura frente a la JEP, justo cuando está a punto de definir su fórmula vicepresidencial

Confidenciales

Expresidente Uribe salió en defensa de la candidata Paloma Valencia en medio del escenario de escogencia de fórmula vicepresidencial

Confidenciales

“Yo creo que es bueno que Roy se lance a la Presidencia de Asocaña porque ha cañado a medio país”: Enrique Gómez

Confidenciales

María Fernanda Cabal está en Chile para la posesión de José Antonio Kast: “Ha sido elegido para rescatar el país”

Política

Polo Polo se ‘quemó’ en las urnas y el hijo de María Fernanda Cabal le salió a ‘cobrar’: le recordó video

Política

María Fernanda Cabal cuestiona la participación del actor de Hollywood Cuba Gooding Jr. en película financiada por el Gobierno Petro