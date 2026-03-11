La ‘pulla’ de María Fernanda Cabal en medio de la polémica entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo

La senadora del Centro Democrático y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal, emitió un mensaje en su cuenta de X en medio de la controversia por el posible nombramiento de Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia.

“Uno no puede renunciar a principios y valores por votos. Eso sería inaceptable”, comentó Cabal.

María Fernanda Cabal le pide a Paloma Valencia mantenerse “firme” en su postura frente a la JEP, justo cuando está a punto de definir su fórmula vicepresidencial

Como se recordará, una de las líneas rojas de Oviedo es el reconocimiento al acuerdo de paz y al respeto por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dos asuntos que han sido cuestionados y disputados constantemente en las filas del Centro Democrático.

En una grabación, Cabal insistió en su tesis: “El Centro Democrático no puede estar de acuerdo con candidaturas que defiendan el acuerdo de impunidad con las Farc. A Paloma Valencia le pido que preserve la oposición firme y la lucha que dimos juntas en la Comisión Primera, contra las Farc y contra ese proceso de impunidad”.