Las aspiraciones al Senado ya se mueven en Atlántico: pastor e ingeniero David Reyes presentó su inscripción por el partido Oxígeno

Este lunes festivo, 8 de diciembre, el ingeniero y pastor cristiano David Reyes Castro formalizó su inscripción como candidato al Senado de la República para el periodo constitucional 2026–2030, en el renglón 3 de la lista cerrada del Partido Oxígeno.

El líder religioso estuvo acompañado de su familia, un importante grupo de líderes sociales, emprendedores, pastores y miembros de iglesias en el Atlántico, quienes celebraron este nuevo paso en su aspiración política al congreso nacional.

“Tenemos que ser entendidos en los tiempos y, sobre todo, marcar la diferencia en medio de tanta polarización que hoy vive Colombia. Es necesario que nuestro país tenga una verdadera transformación y qué mejor que hacerlo desde donde se crean las leyes”, aseguró.