Le preguntan de frente a David Racero si va a renunciar por escándalos que lo salpican: esta fue su reacción

El congresista David Racero ha sonado con fuerza durante los últimos días por unas acusaciones en su contra y que involucran a algunos miembros de su UTL. Y no es el único caso.

El representante a la Cámara del Pacto Histórico también enfrenta un proceso en el Consejo de Estado, después de que saliera salpicado en un escándalo que involucra al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena).

En medio de esos escándalos que lo salpican, el congresista fue abordado a las afueras del Congreso por el joven activista Daniel Maldonado, quien le preguntó si, teniendo en cuenta todo lo anterior, va a renunciar a su cargo.

Sin embargo, el congresista, quien estaba a bordo de una patineta eléctrica, decidió evadir a Maldonado y se marchó antes de responderle.

“El señor David Racero es muy valiente para quitarle el salario a su UTL, para no pagar lo justo a sus empleados o para repartir contratos con su tío. Pero cuando un activista le hace una simple pregunta, simula una llamada y ¡sale corriendo”, indicó Maldonado junto a un video del momento en que abordó al congresista.