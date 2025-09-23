Suscribirse

Política

David Racero negó todas las acusaciones en su contra y las calificó de “montaje” impulsado por “sectores de la oposición”

Según Racero, las imputaciones han sido desmontadas por la misma Luz María Múnera, lo que, a su juicio, evidencia el afán de atacar sin fundamentos.

Redacción Semana
23 de septiembre de 2025, 12:12 p. m.
David Racero, representante del Pacto Histórico.
El congresista David Racero publicó un comunicado en el que desmintió las recientes acusaciones en su contra y que involucran a algunos miembros de su UTL, a las que calificó como un “montaje” y parte de una estrategia de desprestigio impulsada por sectores de oposición.

Contexto: David Racero enfrenta audiencia clave en proceso de ‘muerte política’ por escándalo en el Sena

Hay que recordar que, desde agosto de este año, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de una investigación formal contra el congresista, cercano al Gobierno Petro, por las supuestas coimas que habría recibido de quienes integran su UTL y la polémica que rodea un negocio fruver que era de su propiedad.

Sin embargo, según Racero, las imputaciones han sido desmontadas por la misma Luz María Múnera, lo que, a su juicio, evidencia el afán de atacar sin fundamentos. “El proyecto que adelantamos con nuestra gente es más grande que los individuos y en el 26 la derecha es la verdadera amenaza”, expresó en el documento.

Contexto: David Racero, en la mira: el Ministerio de Trabajo le puso la lupa al congresista del Pacto por denuncias en su fruver
Asobancaria 2024
El representante está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia en el caso del fruver y la UTL. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Luego de que los señalamientos en su contra volvieran a tomar fuerza por las revelaciones hechas por Daniel Coronell, el congresista advirtió que no se dejará arrastrar por lo que denominó “agenda mediática impuesta a punta de conjeturas malintencionadas”, y señaló que su prioridad seguirá siendo la defensa del “Proyecto del Cambio”.

En ese mismo sentido, cuestionó la difusión de lo que llamó “fake news” que, de manera periódica, buscan generar percepciones negativas en medio de la actual campaña electoral.

Contexto: “Fuera, fuera”: le armaron tremendo escándalo a David Racero en Bogotá. Vea lo que pasó
David Racero dice que se trata de una persecución política contra los integrantes del Pacto Histórico para afectar “el trámite de las reformas sociales”. Sus copartidarios piden que se investigue a fondo.
David Racero dice que se trata de una persecución política contra los integrantes del Pacto Histórico para afectar “el trámite de las reformas sociales”. Sus copartidarios piden que se investigue a fondo. | Foto: Suministrada a Semana API

Racero también levantó el dedo contra el uribismo, al sostener que de ese sector no espera “nada distinto a la réplica de mentiras”. No obstante, expresó su confianza en los jueces, destacando su imparcialidad y objetividad, aunque advirtió que algunos sectores intentarían presionarlos y confundir a la justicia con fines políticos.

El congresista sostuvo que los ataques en su contra buscan deslegitimarlo y afectar la credibilidad de los dirigentes del Pacto Histórico. No obstante, insistió en que su compromiso es con la ciudadanía: “Acá vinimos a trabajar, a transformar realidades y a darlo todo por la gente, como lo han visto durante tres años de vida pública”, recalcó.

REPRESENTANTE A LA CÁMARA DEL PACTO HISTÓRICO
El congresista señaló al uribismo de estar detrás de las investigaciones en su contra. | Foto: Esteban Vega La Rotta

Racero finalizó su pronunciamiento asegurando que el proyecto político que representa continuará pese a la adversidad mediática y a las estrategias de oposición. “Vamos a reelegir el proyecto del cambio aun cuando tengamos los medios en contra”, concluyó, retomando su lema: “Por la gente todo, sin la gente nada”.

