David Racero negó todas las acusaciones en su contra y las calificó de “montaje” impulsado por “sectores de la oposición”

El congresista David Racero publicó un comunicado en el que desmintió las recientes acusaciones en su contra y que involucran a algunos miembros de su UTL, a las que calificó como un “montaje” y parte de una estrategia de desprestigio impulsada por sectores de oposición.

Comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/RZz1CfqFsa — David Racero (@DavidRacero) September 22, 2025

Hay que recordar que, desde agosto de este año, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó la apertura de una investigación formal contra el congresista, cercano al Gobierno Petro, por las supuestas coimas que habría recibido de quienes integran su UTL y la polémica que rodea un negocio fruver que era de su propiedad.

Sin embargo, según Racero, las imputaciones han sido desmontadas por la misma Luz María Múnera, lo que, a su juicio, evidencia el afán de atacar sin fundamentos. “El proyecto que adelantamos con nuestra gente es más grande que los individuos y en el 26 la derecha es la verdadera amenaza”, expresó en el documento.

El representante está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia en el caso del fruver y la UTL. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Luego de que los señalamientos en su contra volvieran a tomar fuerza por las revelaciones hechas por Daniel Coronell, el congresista advirtió que no se dejará arrastrar por lo que denominó “agenda mediática impuesta a punta de conjeturas malintencionadas”, y señaló que su prioridad seguirá siendo la defensa del “Proyecto del Cambio”.

En ese mismo sentido, cuestionó la difusión de lo que llamó “fake news” que, de manera periódica, buscan generar percepciones negativas en medio de la actual campaña electoral.

David Racero dice que se trata de una persecución política contra los integrantes del Pacto Histórico para afectar “el trámite de las reformas sociales”. Sus copartidarios piden que se investigue a fondo. | Foto: Suministrada a Semana API

Racero también levantó el dedo contra el uribismo, al sostener que de ese sector no espera “nada distinto a la réplica de mentiras”. No obstante, expresó su confianza en los jueces, destacando su imparcialidad y objetividad, aunque advirtió que algunos sectores intentarían presionarlos y confundir a la justicia con fines políticos.

El congresista sostuvo que los ataques en su contra buscan deslegitimarlo y afectar la credibilidad de los dirigentes del Pacto Histórico. No obstante, insistió en que su compromiso es con la ciudadanía: “Acá vinimos a trabajar, a transformar realidades y a darlo todo por la gente, como lo han visto durante tres años de vida pública”, recalcó.

El congresista señaló al uribismo de estar detrás de las investigaciones en su contra. | Foto: Esteban Vega La Rotta