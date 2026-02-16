El candidato a la Presidencia, Leonardo Huerta, se pronunció sobre la decisión del Consejo de Estado de suspender de manera provisional el incremento del salario mínimo para el 2026 que decretó el presidente Gustavo Petro.

Huerta aseguró que esa determinación abre la puerta a que se aplique un aumento aún mayor al 23 por ciento que se había decretado en el sueldo que reciben los trabajadores colombianos y dejó claro que es necesario desindexar algunos rubros de esa cifra, como las administraciones de los conjuntos residenciales.

Andrés Gaviria: “El Centro Democrático será el partido más votado en Antioquia”

Según el aspirante a la Casa de Nariño, sería positivo una nueva alza en ese monto. “Existe rezago frente a la inflación acumulada de años anteriores. La productividad ha crecido y el PIB permite absorber un ajuste mayor si se argumenta con rigor técnico. El debate debe ser económico y jurídico, no ideológico”, consideró el candidato presidencial de la Consulta de las Soluciones.

Huerta dejó claro que el Consejo de Estado sí tiene la competencia legal para suspender de manera provisional los efectos del decreto sobre el salario mínimo y solicitó que no se dé una regresión en el nivel de protección del salario mínimo vital.

Bogotá: proponen fortalecimiento del sector rural y de las cadenas productivas del distrito

El candidato se enfrentará a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la consulta de este 8 de marzo.