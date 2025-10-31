Confidenciales
“Lo único que sabe hacer el Gobierno de Petro es incumplirle al Valle del Cauca”: senador Carlos Fernando Motoa
Desde el Congreso alertaron que está en vilo un importante proyecto de desarrollo para esa región del país.
Carlos Fernando Motoa, del Partido Cambio Radical, le hizo un fuerte reclamo al Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro. El senador advirtió que estaría en riesgo un importante proyecto de desarrollo para el Valle del Cauca.
La situación lo motivó a enviar un contundente mensaje a la administración del mandatario, para que cumpla sus promesas al Valle del Cauca.
La preocupación del congresista se enfocó sobre el futuro del Tren de Cercanías para esa región del país.
El senador expresó: “Como lo advertí en días recientes, es indispensable que el Gobierno Nacional avale el Tren de Cercanías para Cali y diferentes municipios antes de que comience la Ley de Garantías”.
¿Y el Tren de Cercanías del Valle para cuándo Presidente? Los habitantes de Cali, Palmira y Jamundí no se pueden dejar distraer con migajas. Mucho menos cuando el Presidente empeñó su palabra y existe el riesgo de que los avances logrados se pierdan. Algo delicado si tenemos en… https://t.co/PohmofFUEy— Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) October 30, 2025
“Ya que, si la Nación no se compromete, los estudios de prefactibilidad que se realizaron a lo largo del 2025 se perderán y habrá que comenzar desde cero en otro gobierno”, insistió el senador Motoa.
De la misma manera, detalló la importancia que tiene para el Valle del Cauca el Tren de Cercanías: “Se generará miles de empleos, reducción de tiempos de movilidad (que se refleja en calidad de vida para los vallecaucanos), reducción de emisiones deCO2 y conectará cuatro importantes municipios de la región: Cali, Jamundí, Yumbo y Palmira”.
“Lamentable que Petro solo vea en el Valle cómo recaudar fondos y cómo incumplirle a los vallecaucanos . Acá tomamos nota de su incumplimiento”, manifestó”, concluyó el senador del Partido Cambio Radical.