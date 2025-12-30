Confidenciales

“Los caminos del populismo son bien conocidos”: Iván Duque tras aumento del salario mínimo de Petro. Habla del espejo venezolano

“En Venezuela, la agenda incluyó un incremento desproporcionado del salario mínimo que debilitó a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, y continuó con la nacionalización de otras más grandes”, advierte el expresidente.

Redacción Semana
30 de diciembre de 2025, 11:45 p. m.
El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque
El presidente Gustavo Petro y el exmandatario Iván Duque Foto: Presidencia/Nicolás Galeano

El aumento del salario mínimo ha generado reacciones desde todos los sectores. El expresidente Iván Duque hizo un análisis sobre lo que esto puede significar para la economía y para miles de negocios, y advirtió sobre el espejo que ve de la experiencia venezolana en lo que está ocurriendo.

“El incremento del salario mínimo no está acompañado de un incremento de la productividad del 23%. Las empresas, y en particular las pequeñas, para las que los salarios representan una parte muy grande de sus costos, se enfrentarán a duras decisiones sobre su personal o a evaluar su propia supervivencia. La medida es dura para todos, pero particularmente desigual para los pequeños negocios. Así mismo, ninguna inversión genera rendimientos del 23%; por lo menos dentro de la legalidad esto es casi imposible. La capacidad de generar ingresos en todos los sectores de la economía se va a rezagar frente a los costos. Sufren quienes buscan construir país en la legalidad”, dijo.

El exmandatario recordó que en Venezuela “la agenda incluyó un incremento desproporcionado del salario mínimo, que debilitó a las empresas, sobre todo a las más pequeñas, y continuó con la nacionalización de otras más grandes. Los caminos del populismo son bien conocidos. Aunque en el corto plazo esta medida populista haga parecer que hay más dinero, para controlar la presión inflacionaria que se va a generar, el Banco de la República seguramente tendrá que subir las tasas de interés, con las consecuencias que esto representa para la inversión y el consumo”.

Duque también aseguró que ya se puede anticipar lo que viene: “Por supuesto, quien causa el problema hoy, mañana, denunciará las consecuencias de sus propias medidas, pero sin asumir ninguna responsabilidad. Como ya se ha visto durante el último año, el número de personas que ganan menos de un salario mínimo puede seguir aumentando. Esto significa dos cosas: mayor informalidad y un mayor número de personas que pasan de tener un trabajo de tiempo completo a uno de tiempo parcial. Esta población va a sufrir más que quienes ganan salarios más altos. Se está generando más desigualdad, a pesar de usar el disfraz de la equidad”.

