Marco Rubio destaca los logros de Trump en mensaje navideño: “Lo mejor está por venir”

El secretario de Estado expresó optimismo sobre el futuro de Estados Unidos, destacando acuerdos de paz y avances en política exterior.

Redacción Confidenciales
24 de diciembre de 2025, 9:27 p. m.
El presidente Donald Trump y Marco Rubio.
El presidente Donald Trump y Marco Rubio. Foto: Bloomberg / AFP

En un mensaje difundido con motivo de la Navidad, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, presentó un balance positivo de la presidencia de Donald Trump en este año, al asegurar que el país cierra el periodo con avances significativos en política exterior, seguridad y control del gasto público.

Rubio afirmó que la administración Trump logró concretar acuerdos de paz clave, incrementó la presión sobre los aliados de la OTAN para que asumieran mayores compromisos, y reforzó el control del gasto exterior, en línea con la política de “Estados Unidos primero”, promovida por el mandatario.

Donald Trump dice que Marco Rubio pasará a la historia como el mejor Secretario de Estado de EE. UU.

En materia interna, el jefe de la diplomacia estadounidense destacó avances firmes en la frontera y en seguridad, señalando que estas acciones fortalecen la soberanía nacional y la protección de los ciudadanos.

El funcionario atribuyó estos resultados directamente al liderazgo del presidente Donald Trump, a quien describió como el principal impulsor de los cambios alcanzados durante el año.

Rubio cerró su mensaje con un saludo navideño dirigido a los ciudadanos estadounidenses y expresó optimismo sobre el futuro del país, al asegurar que “lo mejor está por venir”.

