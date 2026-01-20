María Claudia Tarazona dice que Miguel Uribe Londoño no le ha contado si se lanza de nuevo a la Presidencia. Anuncia a quiénes apoyará al Congreso

María Claudia Tarazona habló en La FM sobre el giro que tuvo la Fiscalía en la imputación del exdirector de la UNP, Augusto Rodríguez. La entidad retiró esa solicitud horas después de haberla radicado. En conversación con ese medio, Tarazona aseguró que es “un golpe duro”, pero que es consciente de que se trata de un tema procesal que será resuelto y que confía en la Fiscalía.

En medio de esa entrevista con la emisora, Darcy Quinn le preguntó qué pensaba de la aspiración presidencial de su suegro, Miguel Uribe Londoño, una decisión que él no ha anunciado, pero que según la periodista está en ciernes. SEMANA confirmó que los planes son reales.

“Pues la verdad, me estoy enterando. No tenía ni idea. Yo estuve de vacaciones con mis hijas y con mi familia, con mi papá, mi mamá y mis hermanos. No he tenido la oportunidad de conversar con él. Obviamente, conversamos sobre el niño, sobre cómo estamos nosotros, como ustedes lo saben y como es de público conocimiento. Nosotros tenemos una relación absolutamente cercana y maravillosa, pero no tengo claridad sobre eso", dijo.

Y agregó: “No me han informado, él no me ha buscado para contarme y, adicionalmente, en este momento me queda la duda de que él necesita un aval para poder seguir en la contienda política, y no tengo conocimiento de que tenga ese aval. Entonces, la verdad, no tengo claridad sobre el tema y no te podría decir nada al respecto”.

Lo que sí respondió con certeza es a quiénes va a apoyar en la campaña al Congreso. Para la Cámara de Representantes habló de Carolina Arbeláez. “Nosotros tenemos una amiga del alma que ha crecido políticamente con nosotros. No es del Centro Democrático, es de Cambio Radical, pero es una mujer que lucha todos los días por las mujeres madres cabeza de familia, por las mujeres que tienen que levantarse todos los días a sacar adelante a sus familias, por las dificultades que implica ser madre soltera, por las mujeres cuidadoras. Es una mujer con una historia de vida maravillosa y que ha construido una carrera política igualmente admirable. Es una de nuestras amigas del alma, con quien construimos muchos sueños. De hecho, antes del magnicidio de Miguel, ella estaba dispuesta a ponerse la camiseta y a unirse a la causa de Miguel de buscar la presidencia”, aseguró Tarazona.

Sobre el Senado, Tarazona aseguró que apoyará a Andrés Forero. “Ustedes todos saben el amor, el cariño y la amistad profunda que siempre he tenido por él, quien es cabeza de lista al Senado y con quien Miguel hizo llave hace cuatro años. Andrés fue representante a la Cámara, cabeza de lista junto a Miguel”.

Sobre ambos habló en términos muy elogiosos: “Creo que ellos dos son mis candidatos del alma, mis amigos, quienes además me han sostenido todos estos meses con amor y empatía. Conozco a sus familias, son buenos seres humanos y, por supuesto, cada uno en su partido tiene la convicción de honrar y mantener siempre presente el legado de Miguel, mi esposo. Entonces, ellos dos son mis amigos, mis candidatos, y tengo la confianza de que lleguen al Congreso para seguir defendiendo los intereses de todos los colombianos".