Miguel Uribe Londoño volverá a la carrera presidencial. El padre del exsenador Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado hace varios meses cuando arrancaba contienda electoral, insistirá en su candidatura para el 2026.

SEMANA conoció que será avalado por el Partido Demócrata Colombiano (PDC), una colectividad afrodescendiente que representa los valores de las comunidades palenqueras, principalmente. Por ahora, se están terminando de ultimar los detalles para el lanzamiento de ese nuevo proceso.

El anuncio se haría antes de que finalice enero y se llevaría a cabo en un lugar de relevancia para el candidato presidencial. Se trata de un nuevo intento de Uribe Londoño por seguir en la carrera presidencial. La idea de que fuera avalado por esta colectividad venía sonando hace varias semanas, pero hasta este momento se habría tomado la decisión.

Uribe Londoño salió en medio de diferencias del Centro Democrático. Foto: Prensa Miguel Uribe Londoño

Uribe Londoño se ha mantenido activo en medio de la campaña. El exsenador ha estado viajando a Estados Unidos y ha mantenido contactos con líderes de ese país de distintos sectores políticos.

El candidato había salido del Centro Democrático en medio de diferencias internas. A comienzos de diciembre de 2025, Uribe renunció a la colectividad que alguna vez ayudó a fundar luego de que se generaran disgustos con otros de los precandidatos del partido.

Elecciones 2026: estas son las fechas clave para votar en los comicios presidenciales y al Congreso

“Se equivocaron aquellos dirigentes responsables de haber tomado esta injusta y apresurada decisión. Esos dirigentes no reflejan el sentimiento de la inmensa mayoría de militantes que hacen vida en el Centro Democrático”, aseguró en ese momento.

Además, criticó lo que sucedió en la colectividad con algunos líderes con respecto a la muerte de su hijo. “Un partido que tuvo un mártir que luchaba por su doctrina, y del que algunos dirigentes no supieron enaltecer su legado ni respetar su memoria, no me permite moralmente seguir militando en sus filas”, agregó Uribe Londoño en referencia al fallecimiento de su hijo.

Miguel Uribe Londoño busca enarbolar las banderas de su hijo. Foto: Guillermo Torres / Semana

El Centro Democrático decidió expulsarlo de ese proceso y la contienda continuó entre Paola Holguín, María Fernanda Cabal y Paloma Valencia; esta última terminó ganando el pulso a través de una encuesta.

Las diferencias con Uribe Londoño se generaron también por el proceso de encuesta que se estaba llevando con la firma brasileña AtlasIntel, lo que ocasionó que la empresa desistiera de ese proceso.

SEMANA conoció que en esta nueva etapa Uribe Londoño estaría evaluando la opción de ir solo a la primera vuelta y no medirse en ninguna de las consultas que se están configurando en los distintos sectores, lo que podría generar un nuevo panorama electoral, especialmente para los sectores de derecha.