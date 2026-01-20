Política

Miguel Uribe Londoño volverá a ser candidato presidencial: este será el partido que lo avalará

Desde la campaña están ultimando los detalles para hacer el anuncio oficial.

Nicolás Méndez Galvis

20 de enero de 2026, 1:14 p. m.
Miguel Uribe Londoño volverá al ruedo electoral.
Miguel Uribe Londoño volverá a la carrera presidencial. El padre del exsenador Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado hace varios meses cuando arrancaba contienda electoral, insistirá en su candidatura para el 2026.

SEMANA conoció que será avalado por el Partido Demócrata Colombiano (PDC), una colectividad afrodescendiente que representa los valores de las comunidades palenqueras, principalmente. Por ahora, se están terminando de ultimar los detalles para el lanzamiento de ese nuevo proceso.

El anuncio se haría antes de que finalice enero y se llevaría a cabo en un lugar de relevancia para el candidato presidencial. Se trata de un nuevo intento de Uribe Londoño por seguir en la carrera presidencial. La idea de que fuera avalado por esta colectividad venía sonando hace varias semanas, pero hasta este momento se habría tomado la decisión.

Precandidato presidencial Miguel Uribe en Cali.
Uribe Londoño se ha mantenido activo en medio de la campaña. El exsenador ha estado viajando a Estados Unidos y ha mantenido contactos con líderes de ese país de distintos sectores políticos.

