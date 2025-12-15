Suscribirse

Partido Demócrata Colombiano respalda a Miguel Uribe Londoño como candidato presidencial para el próximo año

El partido indica que su respaldo se fundamenta en los principios de la colectividad

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

16 de diciembre de 2025, 3:31 a. m.
Miguel Uribe Londoño
Miguel Uribe Londoño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA - SEMANA

El Partido Demócrata Colombiano anunció este lunes, 15 de diciembre, su respaldo a Miguel Uribe Londoño como candidato presidencial para el período 2026-2030, en un momento en que la colectividad considera que el país requiere liderazgo, con experiencia y visión clara de futuro.

En una carta firmada por Pedro Adán Torres Pérez, fundador y presidente del partido, se explica que la decisión se basa en la trayectoria personal y política de Uribe Londoño.

El texto menciona, además, que la colectividad propone iniciar de manera inmediata la construcción conjunta de una agenda programática, territorial y organizativa, con el objetivo de consolidar un proyecto presidencial sólido y estructurado.

Miguel Uribe Londoño | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA
Contexto: Sentido mensaje de Miguel Uribe Londoño: “Y qué difícil ha sido todo”

Dentro del documento se describe que la conversación entre Torres Pérez y Uribe Londoño fue “serena y profundamente honesta” y destaca la experiencia personal del candidato, señalando la pérdida de su esposa, Diana Turbay, y el asesinato de su hijo, Miguel Uribe Turbay, hechos que, según la carta, han marcado su visión sobre liderazgo y gestión pública.

El Partido Demócrata Colombiano indica que su respaldo se fundamenta en los principios de la colectividad: defensa de la dignidad humana, protección de los derechos, equidad, ancestralidad y compromiso con el Estado social de derecho.

Según el texto, estas bases motivan la invitación a Uribe Londoño para asumir la candidatura y participar en la construcción de un proyecto presidencial que, según el partido, esté a la altura de las necesidades del país.

Contexto: Álvaro Uribe habla de la decisión contra Miguel Uribe Londoño: “Tengo responsabilidades”

La carta enviada a Miguel Uribe Londoño propone:

  • Respaldar la iniciativa para que Uribe Londoño sea candidato presidencial para 2026-2030.
  • Iniciar cuanto antes la construcción de una agenda programática, territorial y organizativa compartida.
  • Contar con la disposición del Partido Demócrata Colombiano para apoyar la consolidación del proyecto presidencial.

Hasta el momento no se ha confirmado una aceptación formal de Miguel Uribe Londoño ni se han anunciado pasos concretos para la construcción de la agenda programática o la integración de equipos de trabajo.

El respaldo del Partido Demócrata Colombiano se presenta como un acto de apoyo político inicial, sin anuncios de alianzas, acuerdos programáticos ni compromisos firmados.

La carta subraya la idea de que la candidatura de Uribe Londoño representa experiencia, serenidad y capacidad de unir voluntades, pero se limita a describir la intención del partido de trabajar conjuntamente en caso de que el candidato acepte la propuesta.

Contexto: Abelardo de la Espriella desmiente a Miguel Uribe Londoño y ratifica: “Manifestó su deseo de renunciar a su candidatura para adherir a mi campaña”

Miguel Uribe Londoño es uno de los precandidatos presidenciales que en los últimos meses ha explorado su participación en la contienda electoral. Este año había mantenido acercamiento con el Centro Democrático, aunque finalmente no consolidó una postulación con ese partido.

Miguel UribePartido Demócratapresidencia de colombiaPrecandidata presidencial

