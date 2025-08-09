Confidencial
María Elvira Salazar a Gustavo Petro: “Sabemos por qué defiendes a Maduro”
La congresista estadounidense se ha mostrado especialmente contundente en sus declaraciones contra el presidente colombiano.
La reciente defensa que hizo el presidente Gustavo Petro de Nicolás Maduro, luego de que Estados Unidos ofreciera una millonaria recompensa por su captura, ha desatado fuertes reacciones.
Este sábado 9 de agosto el mandatario de los colombianos publicó en su cuenta de X que “la justicia debe ser independiente del gobierno, desde Alaska hasta la Patagonia. No estoy de acuerdo con que se derrame sangre latinoamericana por imposición. Venezuela y Maduro nos han ayudado a derrotar el narcotráfico en la frontera con decisión”.
En la misma red social, la congresista republicana estadounidense de origen cubano, María Elvira Salazar, quien es una dura crítica de Gustavo Petro, publicó un mensaje en respuesta a la defensa de Maduro.
Según la también experiodista, “Petro cree que es ‘normal’ que el ocupante del palacio presidencial de un país sea también jefe de carteles, pandillas o guerrillas. No, Petro, no es normal ni aceptable. Sabemos por qué defiendes a Maduro: porque compartes el mismo historial de vínculos con guerrillas y organizaciones criminales”, enfatizó.
Salazar ha sido bastante vocal en sus declaraciones y acciones contra el presidente colombiano, a quien considera una amenaza para la democracia del país. Sus comentarios se dan, además, en un contexto de tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.
