Un trino publicado tras los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela, la senadora María Fernanda Cabal hizo una comparación histórica que remite a uno de los episodios más contundentes de la política exterior de Estados Unidos en América Latina.
¡Simbólico! Un día como hoy en 1990, el ejército estadounidense capturó al dictador Manuel Antonio Noriega. Y hoy, 3 de enero de 2026, fue capturado el genocida Nicolás Maduro.— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 3, 2026
¡2026 es el año de la libertad! pic.twitter.com/WrYDe1M1Mh
En su mensaje, la congresista recordó que un 3 de enero de 1990 el ejército estadounidense capturó en Panamá al entonces presidente Manuel Antonio Noriega, tras la invasión iniciada semanas antes y conocida como la Operación Causa Justa.
Noriega había permanecido refugiado en la Nunciatura Apostólica del Vaticano antes de ser arrestado y trasladado a territorio estadounidense, donde fue juzgado y condenado.
Cabal estableció un paralelo directo con la coyuntura actual al señalar que, 36 años después, en la misma fecha, se produjo la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, según lo anunciado por el presidente Donald Trump.
Para la senadora, la coincidencia no es menor y simboliza, en sus palabras, “el año de la libertad”.
El mensaje utiliza el peso histórico del 3 de enero para trazar una línea de continuidad entre dos momentos separados por más de tres décadas, ambos asociados, desde la visión de Cabal, a la intervención directa de Washington contra gobiernos señalados de autoritarismo en la región.