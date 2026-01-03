Confidenciales

María Fernanda Cabal recordó que hoy, hace 36 años, Estados Unidos también capturó a un presidente de Panamá y lo llevó ante la justicia

La congresista resaltó la coincidencia histórica entre la captura del entonces presidente panameño por tropas de EE. UU. y el reciente anuncio de Washington sobre Venezuela.

Redacción Semana
3 de enero de 2026, 11:15 a. m.
María Fernanda Cabal y Nicolás Maduro.
María Fernanda Cabal y Nicolás Maduro. Foto: SEMANA y Getty Images, respectivamente.

Un trino publicado tras los bombardeos de Estados Unidos sobre Venezuela, la senadora María Fernanda Cabal hizo una comparación histórica que remite a uno de los episodios más contundentes de la política exterior de Estados Unidos en América Latina.

Atención: Donald Trump confirma que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por Estados Unidos. ¿Qué viene ahora?

En su mensaje, la congresista recordó que un 3 de enero de 1990 el ejército estadounidense capturó en Panamá al entonces presidente Manuel Antonio Noriega, tras la invasión iniciada semanas antes y conocida como la Operación Causa Justa.

Noriega había permanecido refugiado en la Nunciatura Apostólica del Vaticano antes de ser arrestado y trasladado a territorio estadounidense, donde fue juzgado y condenado.

“Exigimos prueba de vida inmediata”: vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirma la captura de Maduro por parte de EE.UU.
María Fernanda Cabal
María Fernanda Cabal se pronunció. Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ

Cabal estableció un paralelo directo con la coyuntura actual al señalar que, 36 años después, en la misma fecha, se produjo la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, según lo anunciado por el presidente Donald Trump.

Para la senadora, la coincidencia no es menor y simboliza, en sus palabras, “el año de la libertad”.

El mensaje utiliza el peso histórico del 3 de enero para trazar una línea de continuidad entre dos momentos separados por más de tres décadas, ambos asociados, desde la visión de Cabal, a la intervención directa de Washington contra gobiernos señalados de autoritarismo en la región.

