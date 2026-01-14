María Fernanda Cabal se burla de los tatuajes de María José Pizarro y desata críticas: “¿No que era despreciable?”

Los ataques de Matador a Paloma Valencia desataron una ola de rechazo y un llamado de múltiples voces para que cesen los ataques sobre el físico de las mujeres en la campaña política. Mientras el uribismo condenaba con vehemencia los trinos del candidato al senado por el Pacto Histórico y pedía sanciones, una publicación de María Fernanda Cabal generó también controversia.

Paloma Valencia despertó solidaridad hasta en los sectores cercanos a Gustavo Petro ante una burla por su contextura física: “Despreciable”

María José Pizarro había publicado unas fotos de ella realizándose unos tatuajes en los brazos. La congresista escribió: “Llevo conmigo nuestro pueblo. Cuidar el jaguar es cuidar el país que estamos construyendo: digno, soberano, vivo y en paz”.

Ante esa publicación, María Fernanda Cabal comentó: “Ya no puede ir a El Salvador. Parece una representante de los Maras Salvatruchas”.

Pizarro le contestó: “¿No que era despreciable burlarse del físico? Parece que su moral es selectiva. El verdadero peligro son sus ideas, no mis tatuajes. Espero la solidaridad en este caso de acoso por parte de Paloma Valencia".