CONFIDENCIALES
María José Pizarro hace petición tras nuevo escándalo que salpica al Gobierno Petro: “La historia nos ha enseñado”
Tormenta política en Colombia por los presuntos nexos entre disidencias de las Farc y el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
El presidente Gustavo Petro está inmerso en un nuevo escándalo, luego de que Noticias Caracol revelara un informe esta noche de domingo, 23 de noviembre, en el que quedaron al descubierto los presuntos vínculos de altos funcionarios del Gobierno nacional e integrantes de las Fuerzas Militares, con subversivos que hacen parte de las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comandada por Alexander Díaz, alias Calarcá Córdoba.
En medio de ese escándalo, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, decidió pronunciarse a través de su cuenta en X.
La congresista, exprecandidata presidencial, pidió que se investigue a fondo “sin importar el gobierno de turno”.
“Desde la izquierda democrática y el progresismo afirmamos con contundencia, NO toleramos vínculo alguno entre instituciones del Estado y estructuras armadas ilegales. La historia nos ha enseñado, con dolor, las consecuencias de estas alianzas criminales. La infiltración criminal es una amenaza grave que debe investigarse con el máximo rigor, sin importar el gobierno de turno. Ningún funcionario está por encima de la ley. Colombia necesita investigaciones rigurosas para esclarecer la verdad, lejos de cualquier oportunismo electoral. La institucionalidad y la paz lo exigen”, dijo puntualmente Pizarro en X, este lunes 24 de noviembre.