María José Pizarro hace petición tras nuevo escándalo que salpica al Gobierno Petro: “La historia nos ha enseñado”

El presidente Gustavo Petro está inmerso en un nuevo escándalo, luego de que Noticias Caracol revelara un informe esta noche de domingo, 23 de noviembre, en el que quedaron al descubierto los presuntos vínculos de altos funcionarios del Gobierno nacional e integrantes de las Fuerzas Militares, con subversivos que hacen parte de las disidencias del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), comandada por Alexander Díaz, alias Calarcá Córdoba.

En medio de ese escándalo, la senadora del Pacto Histórico, María José Pizarro, decidió pronunciarse a través de su cuenta en X.

La congresista, exprecandidata presidencial, pidió que se investigue a fondo “sin importar el gobierno de turno”.