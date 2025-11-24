Le dicen a Petro que traicionó a la patria porque “entregó” el país a disidencias de Farc: “¿Quién es el comandante, usted o Calarcá?"

El escándalo de los computadores de alias Calarcá vuelve a poner en jaque al gobierno del presidente Gustavo Petro y las críticas no se han hecho esperar, varios sectores políticos y sociales salieron a cuestionar al Ejecutivo, pero especialmente al jefe de Estado.

Una de las voces que se pronunció fue la de Katherine Miranda, representante a la Cámara por Alianza Verde. A través de su cuenta de X, la congresista le recordó al mandatario cuando la acusó de traición a la patria por viajar a Estados Unidos para hacer una denuncia.

“Petro diciendo que yo había traicionado la patria por haber ido a EE. UU. a denunciarlo ante la CIDH”, manifestó.

Por ello, en esta oportunidad salió a cobrar y, después de que saliera a la luz lo encontrado en los computadores de Calarcá, señaló al presidente de traición.

“Quien traicionó a la patria fue usted, Gustavo Petro, cuando le entregó el país a las disidencias de las Farc”, manifestó.

Miranda cerró la publicación enviándole una ácida pregunta al máximo mandatario: “¿Quién realmente es el comandante en jefe, usted o Calarcá?”.

Pese a todo lo que ha desatado este escándalo, hasta el momento el presidente no se ha pronunciado.