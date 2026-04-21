“Me gustaría hacer la paz (...) pero sobre bases serias, no sobre mentiras”: Petro arremete por incumplimientos de Calarcá

En medio de crecientes tensiones en la política de paz total, el presidente Gustavo Petro confirmó que ordenó al comisionado de Paz, Otty Patiño, frenar los acercamientos con las disidencias de las Farc comandadas por alias Calarcá.

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La decisión se produce tras una serie de denuncias por presuntos incumplimientos de los acuerdos y la continuidad de acciones violentas por parte de ese grupo armado.

“El señor Calarcá incumplió los pactos para no quemar la selva y se dedicó a matar soldados o a cometer crímenes de guerra contra sus rivales”, afirmó el mandatario.

En ese sentido, fue enfático en señalar: “A mí me gustaría hacer la paz, pero la paz tiene que construirse sobre bases serias, no sobre mentiras”.

El pronunciamiento también incluyó cuestionamientos sobre la destrucción de la Amazonía y posibles economías ilegales.

Petro advirtió que actividades como la expansión de la ganadería y la palma africana en zonas selváticas estarían ligadas a dinámicas de lavado de activos, lo que, según dijo, agrava el conflicto en regiones apartadas del país.

Alias Calarcá es uno de los principales comandantes de las disidencias de las Farc, estructuras que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en 2016.

Su grupo tiene presencia en departamentos como Antioquia, Caquetá, Putumayo y Meta, donde ha sido señalado de extorsiones, secuestros y homicidios, afectando especialmente a la población civil.

Estas disidencias estuvieron cobijadas por un cese al fuego bilateral durante 733 días, en el marco de la política de paz total del Gobierno.

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Sin embargo, diversas voces han cuestionado los efectos de esa medida.

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia aseguró que durante ese periodo el grupo armado se fortaleció. “Calarcá hizo lo que quiso con la aquiescencia del Gobierno (…) y creció su pie de fuerza a casi 3.000 hombres”, afirmó.

El debate también se ha extendido a otros grupos armados. El ELN, por ejemplo, tuvo un cese al fuego durante 538 días, aunque las negociaciones están suspendidas desde el año pasado tras una escalada de violencia en el Catatumbo.

Otras estructuras ilegales como el Clan del Golfo y disidencias de la Segunda Marquetalia también recibieron beneficios similares por periodos más cortos.

La decisión del Gobierno de frenar el proceso con Calarcá marca un punto de inflexión en la estrategia de paz total.