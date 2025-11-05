María José Pizarro será la jefe de debate de campaña de Iván Cepeda

El senador y candidato presidencial Iván Cepeda sigue conformando su equipo para su candidatura. En las últimas horas anunció que su colega María José Pizarro será su jefe de debate de campaña.

“Está con nosotros mi colega y compañera María José Pizarro a quien debo anunciarlo: he designado como jefa de debate político”, aseguró Cepeda.

El candidato confirmó que Carolina Corcho, quien compitió con él en la consulta del Pacto Histórico, será la primera en la lista al Senado, como se había anunciado en los últimos días, luego de que se generara todo un debate entre ella y Pizarro por quien iba a tener ese rol.

Cepeda también se refirió al Frente Amplio, la consulta en la que competirán con otros sectores cercanos al petrismo y de donde saldrá el aspirante que continuará el legado del presidente Gustavo Petro.

“Queremos que el Frente Amplio defienda nuestra soberanía y dignidad como nación. Que hoy más que nunca aboge por mantener a América Latina, el Caribe y las Antillas como zona de paz”, dijo Cepeda.

Por eso, considera que el Frente Amplio debe ser un “bloque de fuerzas” en la que sea posible gobernar basados en acuerdos “que impulse la transformación urgente de nuestra sociedad, capaz de poner fin a la era de enfrentamiento violento y abrir paso a lo que el papa Francisco llamó la ‘cultura del encuentro’”.

Cepeda señaló que el Frente Amplio no sería un “pacto de élites”, electoral o de poderosos, sino que será un “proceso participativo” en el que se escuchará a las ciudadanías.